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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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СК объяснил связь между терактом в «Крокусе» и военной операцией

СК: есть свидетельства связи теракта в «Крокусе» с проведением военной операции
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В телефоне участника нападения нашли фото лиц в камуфляже с флагом Украины на фоне разрушенных домов и фото «украинской почтовой марки с нецензурным жестом». Это может говорит о связи теракта и военной операции, уверены в СК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В телефоне одного из участников нападения на «Крокус Сити Холл» нашли фотографии лиц в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

Кроме того, заявляет ведомство, там же было фото «украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — сказано в сообщении.

СК объяснил связь между терактом в «Крокусе» и военной операцией
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В СК полагают, что «Крокус» был выбран местом для нападения по указанию куратора, который руководил действиями террористов. 24 февраля один из них по указанию куратора нашел в интернете и отправил ему скриншоты изображений входов и подъездов к зданию концертного зала. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях, заявили в Следственном комитете.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Впоследствии директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт подготовили радикальные исламисты, однако тот был нужен западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе. В частности, он также не исключил, что к атаке причастны американские и британские спецслужбы.

Киев и США отвергли причастность Украины к нападению.

Президент России Владимир Путин назвал целью заказчиков теракта нанесение ущерба единству страны и пообещал, что до них доберутся.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Следственный комитет Украина теракт Крокус Сити Холл
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