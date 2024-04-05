СК: есть свидетельства связи теракта в «Крокусе» с проведением военной операции

СК объяснил связь между терактом в «Крокусе» и военной операцией

В телефоне участника нападения нашли фото лиц в камуфляже с флагом Украины на фоне разрушенных домов и фото «украинской почтовой марки с нецензурным жестом». Это может говорит о связи теракта и военной операции, уверены в СК

Фото: Андрей Любимов / РБК

В телефоне одного из участников нападения на «Крокус Сити Холл» нашли фотографии лиц в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов, сообщил Следственный комитет в телеграм-канале.

Кроме того, заявляет ведомство, там же было фото «украинской почтовой марки с нецензурным жестом».

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — сказано в сообщении.

В СК полагают, что «Крокус» был выбран местом для нападения по указанию куратора, который руководил действиями террористов. 24 февраля один из них по указанию куратора нашел в интернете и отправил ему скриншоты изображений входов и подъездов к зданию концертного зала. Все это обвиняемый подтвердил в своих показаниях, заявили в Следственном комитете.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Впоследствии директор ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт подготовили радикальные исламисты, однако тот был нужен западным спецслужбам и Украине, чтобы создать панику в российском обществе. В частности, он также не исключил, что к атаке причастны американские и британские спецслужбы.

Киев и США отвергли причастность Украины к нападению.

Президент России Владимир Путин назвал целью заказчиков теракта нанесение ущерба единству страны и пообещал, что до них доберутся.