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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о возможном приказе Остина пилотам США не приближаться к Крыму

WP: глава Пентагона, вероятно, приказал пилотам ВВС США держаться дальше от Крыма
Глава Пентагона Ллойд Остин, по всей видимости, велел американским самолетам находиться на дистанции примерно в 80,4 км от Крымского полуострова, пишет газета
Фото: Brendan Smialowski / Getty Image
Фото: Brendan Smialowski / Getty Image

Глава Минобороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам американских ВВС не подлетать близко к Крыму. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

Так, на одном из документов была изображена карта Черного моря, на которой были обозначены районы, где могут летать разведывательные самолеты. Границы районов начинаются примерно в 19,3 км от Крыма, «что соответствует международному праву».

На карте также есть вторая линия примерно в 80,4 км от берега с пометкой SECDEF Directed Standoff, что указывает на то, что «Остин, скорее всего, приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова», пишет издание.

В другом документе говорится, что в период с 29 сентября 2022 года по 26 февраля 2023 года самолеты ВВС Франции и Великобритании совершали наблюдательные полеты над Черным морем. При этом ВВС США использовали беспилотники, в том числе RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel и MQ-9 Reaper. В материалах уточнялось, что каждый месяц проводилось несколько таких полетов. Документ имеет гриф «секретно».

Материал дополняется

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Пентагон Ллойд Остин Крым ВВС США
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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