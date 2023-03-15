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Посол назвал цель полетов дронов США близ российских границ

Посол Антонов назвал цель полетов дронов США близ российских границ

Американские БПЛА собирают у границ России разведданные, которые впоследствии используются Киевом для ударов по российским военным и территории, считает посол в США Анатолий Антонов. Его словам приводятся в телеграм-канале посольства.

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — заявил он.

Антонов, который накануне был вызван в Госдепартамент после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, сообщил, что «категорически отверг все инсинуации американской стороны».

Российская сторона рассчитывает, что Соединенные Штаты воздержатся «от дальнейших спекуляций в медийном пространстве» и прекратят полеты близ российских границ, отметил глава дипмиссии, подчеркнув, что любые действия с применением американских вооружений Россия воспринимает как «откровенно враждебные».

Накануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что один из двух российский истребителей Су-27 столкнулся с MQ-9 Reaper над Черным морем в международном воздушном пространстве. По версии американских военных, самолет задел винт дрона, в результате его пришлось затопить. Минобороны России в то же время отрицает, что поднятые в воздух истребители «вступали в контакт» с американским БПЛА. Инцидент с дроном в ведомстве объяснили «резким маневрированием», из-за чего он «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». В министерстве сообщили, что MQ-9 был обнаружен утром 14 марта над акваторией Черного моря близ Крыма, он летел с выключенными транспондерами и нарушил границы «района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции». По данным газеты The New York Times, БПЛА не был вооружен.

Теги
Анатолий Антонов посол дрон США Черное море
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