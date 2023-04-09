Кремль назвал минские соглашения «игрой в наперстки»

Песков: минские соглашения были «игрой в наперстки» с Западом и Украиной

Экс-президент Франции сказал, что минские соглашения были попыткой «предотвратить войну», они временно «остановили наступление россиян». Но Песков, Матвиенко и Володин назвали договор обманом России, приблизившим военную операцию

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россию обманывали во время переговоров по минским соглашениям, заключенным с Германией, Францией и Украиной, это только усугубило ситуацию и приблизило военную операцию, заявил представитель президента Дмитрий Песков в беседе с ведущим «России-1» Павлом Зарубиным.

«Да, с минскими соглашениями это была игра в наперстки. Нас обманывали и это усугубило ситуацию. Это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало ему руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», — сказал Песков.

Вопросы от ведущего последовали после заявлений бывшего французского президента Франсуа Олланда о том, что целью минских соглашений было «предотвратить войну», а прекращение огня благодаря соглашениям позволило ограничить число жертв. Он говорил, что соглашения также «дали Украине драгоценное время» на усиление собственной армии. Слова Олланда подтверждала и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. При этом ведущий в вопросах к политикам интерпретировал слова Олланда как признание в «обмане России» — «только, чтобы подготовить Украину к войне».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что «они» обманывали Россию всегда, Москва не раз сталкивалась с ситуацией, когда «говорят одно — делают другое, подразумевают третье». Зарубин поинтересовался у Матвиенко: «А мы почему им верили?» Сенатор после паузы объяснила: «Как мы делаем, мы считаем, что и другие так делают».

Олланд своими словами «фактически сделал явку с повинной и рассказал о том, что было на самом деле», согласился с Зарубиным спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что это «смягчит наказание, но не исключает ответственности».

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал Олланда случайным человеком в политике. Он выразил уверенность, что «они» врали прежде, поступают так и сейчас и будут действовать так же дальше.

Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, но российский президент Владимир Путин, принимая решение о военной операции в 2022 году не верил в возможность сильного ответа со стороны Запада и потому решился ввести войска в соседнее государство, говорил в марте 2023 года Олланд. Он пояснил, что Берлин намеревался сдержать Москву от военных действий экономическим сотрудничеством, так как «обычно поставщик ведет себя корректно, в противном случае он теряет клиента». «Но Путин скорее потеряет рынок сбыта, чем часть территории», — резюмировал экс-президент Франции.

Путин говорил, что разочарован словами Меркель, посчитав, что «оказывается, все эти минские соглашения не пытались исполнять». Об обмане со стороны Запада он также заявлял до начала военной операции, настаивая, что НАТО обещало не расширяться на восток, в затем альянсе сведения о таких обещаниях опровергли.