Минские соглашения дали Украине время, чтобы нарастить военную мощь. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Вместе с [экс-канцлером Германии] Ангелой Меркель нашей целью было предотвратить войну. Прекращение огня, достигнутое в Минске в 2015 году, ограничило количество жертв. <...> Время, данное Украине Минскими соглашениями, позволило ей повысить боевую готовность», — заявил Олланд.

По его словам, президент Владимир Путин «крупно ошибся» в отношении реакции Запада и «украинского сопротивления», начав военную операцию на Украине, поскольку «не понял, что в 2022 году украинская армия уже не та, что была в 2014 году».

Минские соглашения в 2014 году заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. В нее вошли представители России, Украины и ОБСЕ. 12 февраля 2015 года был подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2») из 13 пунктов, которые в целом совпадали с договоренностями прошлого года. В частности, стороны — Украина и тогда еще самопровозглашенные ДНР и ЛНР — обязались прекратить огонь и отвести от линии соприкосновения свои отряды, также им было запрещено иметь в районе буферной зоны тяжелое вооружение. Подписывали документ Путин, Олланд, Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко («нормандский формат»). По факту за семь лет сторонам удалось добиться лишь обмена насильно удерживаемых лиц.

30 декабря 2022 года Олланд уже говорил о настоящем предназначении «нормандского формата». «Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — заявил он, согласившись с мнением Меркель о том, что договор между представителями России, Украины, Франции и Германии «заморозил» конфликт Москвы и Киева.

Меркель утверждала, что Минские соглашения были «попыткой дать время» Украине, поскольку в 2014 году Россия «могла легко захватить» соседнюю страну, а страны НАТО не стали бы оказывать такую поддержку, какую Киев получает сейчас.

Путин заявил, что слова Меркель разочаровали его: по его мнению, это значит, что все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием. В связи с этим, он считает, что начать военную операцию было правильным решением.