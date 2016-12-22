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Правительство окажет помощь фигурантам санкционного списка США
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Правительство окажет помощь фигурантам санкционного списка США
Новые санкции США, 12:29
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Правительство окажет помощь фигурантам санкционного списка США
Власти России готовы оказать помощь бизнесменам и компаниям, попавшим под санкции США. Определенные меры поддержки правительство страны уже обсудило
Аркадий Дворкович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Власти России заранее обсудили определенные меры поддержки для компаний, попавших в санкционный список США. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости».

«Поддержка этих компаний оказывается и в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно — это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать», — сказал зампред правительства (цитата по «Интерфаксу»).

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Дворкович пояснил, что возможные меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, еще до ужесточения санкций властями США.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник также сообщал, что правительство России обсуждает возможность оказания помощи компаниям и бизнесменам, оказавшимся в санкционном списке американского Минфина. По данным агентства, фигуранты списка Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг могут встретиться с членами кабмина на этой неделе.

Вместе с тем Дворкович заявил, что не в курсе вероятной встречи министров с попавшими под санкции миллиардерами. «Я не знаю об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них практически каждую неделю встречаюсь. Поэтому мы постоянно эти темы обсуждали», — пояснил он.

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Ранее о возможной помощи государства фигурантам нового санкционного списка заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно не приемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны», — заявил он. В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что банки, отказавшиеся от сотрудничества с компаниями, в отношении которых ввел ограничения Минфин США, могут быть «жесточайше наказаны». «Это по меньшей мере непатриотично, это раз. А во-вторых, экономически мы этого делать не позволим», — подчеркнул министр.

Внесение российских предпринимателей и компаний в американский санкционный список вызвало резкое падение стоимости принадлежащих им активов. Так, уже в пятницу Forbes оценил падение совокупного состояния попавших под санкции Минфина США миллиардеров в более чем $1,25 млрд. При этом лидером оказался Дерипаска, чьи потери составили $960 млн, или более чем 15% от прежнего состояния. В санкционный список попали три его компании — UC Rusal, En+ и «Базовый элемент».

Утром в понедельник, 9 апреля, Rusal сообщил, что санкции США поставили его перед угрозой технического дефолта. В компании заявили, что в настоящее время изучают вероятное влияние санкций на ее бизнес и прогнозируют негативные последствия. Вслед за этим стоимость ценных бумаг UC Rusal на Гонконгской бирже упала более чем на 50%. С момента объявления санкций капитализация этого актива Дерипаски снизилась более чем на $3 млрд.

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С аналогичным кризисом столкнулась и En+ Group. Вскоре после открытия торгов на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки компании упали в цене почти на четверть. Вскоре после этого биржа приняла решение о приостановке торгов ценными бумагами En+.

Минфин США объявил о расширении своего санкционного списка 6 апреля, добавив в него еще 24 гражданина России и 14 российских компаний. Среди фигурантов списка, в частности, оказались миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, которых Вашингтон счел «олигархами», имеющими тесные связи с Кремлем. Решение о санкциях против них было принято после публикации в конце января 2018 года во исполнение положений закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) доклада, куда вошли списки российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров. В заявлении о введении санкций Минфин США заявил, что это решение «нацелено на ряд лиц, перечисленных в докладе, в том числе на тех, кто получает выгоды от режима Путина и играет ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России».

Санкции США в отношении России

«Список Магнитского»

В апреле 2013 года США начали вводить санкции в отношении ряда российских должностных лиц, причастных, по мнению Минфина США, к смерти налогового и юридического консультанта инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. В первоначальный список попали 18 человек: им запретили въезд в США, а их счета в американских банках были заморожены. В дальнейшем список расширялся несколько раз. В 2017 году в него, в частности, попали сын генерального прокурора России Артем Чайка и глава Чечни Рамзан Кадыров. В настоящий момент «список Магнитского» включает 51 человека.

Список по Сирии

В мае 2014 года Темпбанк был внесен в санкционный список «за помощь сирийскому режиму Башара Асада». По мнению американской стороны, через него проходили транзакции на «миллионы долларов». Позже США также ввели санкции в отношении девяти топ-менеджеров банка. В настоящий момент в санкционный список по Сирии внесены 11 физических лиц и шесть организаций.

Санкции в связи с событиями на Украине

Весной 2014 года Минфин США издал указ о введении санкций в связи с конфликтом на юго-востоке Украины и присоединением Крыма к России. В первоначальный список попали 11 человек, в том числе помощник президента РФ Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и другие. Для них был введен запрет на въезд на территорию США, а их банковские счета и собственность в случае обнаружения подлежали блокировке. Впоследствии список расширялся несколько раз, в настоящий момент он включает 205 человек (в основном граждане России и Украины — госслужащие, крупные бизнесмены, руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР). Санкции в отношении юридических лиц и объединений блокируют их активы, а также запрещают американским компаниям поддерживать с ними деловые связи. Американским лицам запрещен ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и из Крыма, а также инвестиции в этот регион. Сейчас под санкциями с блокировкой активов находится 146 организаций. Секторальные санкции, направленные против 302 российских компаний ключевых секторов экономики, наложили ограничения только на деловые связи, не блокируя активы компаний. В список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Роснефть, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, «Газпром нефть», концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей» и другие, а также их дочерние компании.

Список CYBER2

Санкционный список виновных с точки зрения американского Минфина в организации кибератак на США был опубликован в декабре 2016 года. В него были включены и граждане России — руководитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместители, а также обвиняемые в США в хакерских атаках Алексей Белан и Евгений Богачев. Позже список неоднократно расширялся, в настоящий момент он включает 19 россиян и девять организаций, в том числе Федеральную службу безопасности, Главное разведывательное управление. 13 из 19 человек, включенных в список, обвиняются прокуратурой США во вмешательстве в политические процессы в США, в том числе и в президентские выборы.

Списки против КНДР

В августе 2017 года в расширенный американский санкционный список против КНДР были внесены четыре россиянина: Ирина Хуиш, Рубен Киракосян, Михаил Писклин и Андрей Сербин. В США их обвиняют в «помощи лицам, уже подпавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР». Кроме того, в список попала и российская компания «Гефест-М» (торговля металлами), которая, по мнению Минфина США, связана с северокорейскими разработками в сфере обороны. Санкции предполагают заморозку финансовых активов в США и запрет на въезд.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Аркадий Дворкович
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