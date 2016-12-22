Правительство окажет помощь фигурантам санкционного списка США

Власти России готовы оказать помощь бизнесменам и компаниям, попавшим под санкции США. Определенные меры поддержки правительство страны уже обсудило

Аркадий Дворкович (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Власти России заранее обсудили определенные меры поддержки для компаний, попавших в санкционный список США. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает «РИА Новости».

«Поддержка этих компаний оказывается и в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно — это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать», — сказал зампред правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Дворкович пояснил, что возможные меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, еще до ужесточения санкций властями США.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник также сообщал, что правительство России обсуждает возможность оказания помощи компаниям и бизнесменам, оказавшимся в санкционном списке американского Минфина. По данным агентства, фигуранты списка Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг могут встретиться с членами кабмина на этой неделе.

Вместе с тем Дворкович заявил, что не в курсе вероятной встречи министров с попавшими под санкции миллиардерами. «Я не знаю об организации какой-то общей встречи, но я практически с каждым из них практически каждую неделю встречаюсь. Поэтому мы постоянно эти темы обсуждали», — пояснил он.

Ранее о возможной помощи государства фигурантам нового санкционного списка заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно не приемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны», — заявил он. В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что банки, отказавшиеся от сотрудничества с компаниями, в отношении которых ввел ограничения Минфин США, могут быть «жесточайше наказаны». «Это по меньшей мере непатриотично, это раз. А во-вторых, экономически мы этого делать не позволим», — подчеркнул министр.

Внесение российских предпринимателей и компаний в американский санкционный список вызвало резкое падение стоимости принадлежащих им активов. Так, уже в пятницу Forbes оценил падение совокупного состояния попавших под санкции Минфина США миллиардеров в более чем $1,25 млрд. При этом лидером оказался Дерипаска, чьи потери составили $960 млн, или более чем 15% от прежнего состояния. В санкционный список попали три его компании — UC Rusal, En+ и «Базовый элемент».

Утром в понедельник, 9 апреля, Rusal сообщил, что санкции США поставили его перед угрозой технического дефолта. В компании заявили, что в настоящее время изучают вероятное влияние санкций на ее бизнес и прогнозируют негативные последствия. Вслед за этим стоимость ценных бумаг UC Rusal на Гонконгской бирже упала более чем на 50%. С момента объявления санкций капитализация этого актива Дерипаски снизилась более чем на $3 млрд.

С аналогичным кризисом столкнулась и En+ Group. Вскоре после открытия торгов на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки компании упали в цене почти на четверть. Вскоре после этого биржа приняла решение о приостановке торгов ценными бумагами En+.

Минфин США объявил о расширении своего санкционного списка 6 апреля, добавив в него еще 24 гражданина России и 14 российских компаний. Среди фигурантов списка, в частности, оказались миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, которых Вашингтон счел «олигархами», имеющими тесные связи с Кремлем. Решение о санкциях против них было принято после публикации в конце января 2018 года во исполнение положений закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) доклада, куда вошли списки российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров. В заявлении о введении санкций Минфин США заявил, что это решение «нацелено на ряд лиц, перечисленных в докладе, в том числе на тех, кто получает выгоды от режима Путина и играет ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России».