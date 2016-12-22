Мантуров пообещал наказывать компании за отказ работать из-за санкций

Глава Минпромторга заявил, что российские компании, попавшие под санкции США, получат поддержку. А банкам, которые будут отказываться с ними работать, ведомство грозит «жесточайшим наказанием»

Денис Мантуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Минпромторг усилит поддержку компаний, которые попали в обновленные санкционные списки США. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Новые санкционные списки Минфин США опубликовал в пятницу. Всего в них 26 физических и 15 юридических лиц. В частности, под санкции попали семь крупных российских бизнесменов и компании, которые им принадлежат или находятся под их контролем.

«По российским компаниям, которые попали под санкции: будем их еще больше поддерживать», — сказал Мантуров.

Он отметил, что ранее после введения санкций против российских компаний «были некоторые прецеденты». «Некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем. За это будем жесточайше наказывать», — заявил министр. Он уточнил, что наказание будет «административным».

«Это по меньшей мере непатриотично, это раз. А во-вторых, экономически мы этого делать не позволим», — подчеркнул он.

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