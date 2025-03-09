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Военная операция на Украине ,  
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Рубио посоветовал Польше сказать спасибо за Starlink у Украины

Рубио опроверг угрозу отключения Starlink на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Рубио заявил, что угрозы отключения Starlink на Украине не было, и посоветовал Польше быть благодарной за связь, поскольку в противном случае российские силы были бы у ее границ. Глава польского МИДа до этого раскритиковал Маска
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Никаких угроз отключения спутникового интернета Starlink на Украине не было, заявление главы польского МИДа Радослава Сикорского — «просто выдумки», заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Так он отреагировал на публикацию Сикорского в X с предупреждением, что, если SpaceX Илона Маска покажет себя ненадежным поставщиком, Польше придется искать других. Министр отметил, что Варшава ежегодно тратит на обеспечение Starlink на Украине $50 млн.

Так Сикорский прокомментировал пост Маска в X, где тот назвал Starlink «костяком украинской армии». «Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — написал предприниматель, добавив, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».

«Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а россияне сейчас были бы на границе с Польшей», — ответил на публикацию Сикорского Рубио.

Маск также отреагировал на заявление главы МИД Польши. «Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь малую часть стоимости. И замены Starlink нет», — написал он в ответ на публикацию Сикорского. Маск назвал слова Рубио «абсолютно верными».

Польша пригрозила SpaceX последствиями при отключении Starlink на Украине
Политика
Фото:slava296 / Shutterstock

Украинские военные с начала боевых действий используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей. К апрелю 2023-го у украинской стороны было 42 тыс. терминалов. Ряд украинских терминалов подключен к более защищенной версии — Spaceshield. В конце 2024-го Пентагон заключил контракт со SpaceX о расширении доступа к этой версии.

В некоторых случаях SpaceX ограничивала работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить «эскалации конфликта». Например, Маск в 2022 году не предоставил украинским военным доступ к интернет-спутникам Starlink в районе Крыма. Он объяснил, что сделал это, чтобы не нарушить санкции США.

Польша профинансировала часть поставок терминалов Starlink на Украину после того, как осенью 2022-го со связью возникли проблемы, а SpaceX попросила Пентагон финансировать доступ к спутникам на Украине, сообщал CNN. Позже Маск говорил, что Starlink на Украине продолжит работать бесплатно, «хотя все еще теряет деньги».

22 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщил, что американская сторона рассматривала возможность ограничения доступа ВСУ к Starlink для заключения ресурсной сделки. Маск опроверг эти сведения.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, у Киева есть альтернативы Starlink. О готовности заменить эти терминалы, в частности, заявляла французская спутниковая компания Eutelsat, владелец OneWeb.

После ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Вашингтон прекратил военную помощь и предоставление разведданных Киеву.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Марко Рубио Радослав Сикорский Илон Маск Starlink SpaceX Польша Украина
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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