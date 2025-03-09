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Военная операция на Украине ,  
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Польша пригрозила SpaceX последствиями при отключении Starlink на Украине

Сикорский пригрозил найти альтернативу SpaceX при отключении Starlink на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Польша оплачивает доступ к терминалам Starlink на Украине и найдет альтернативу в случае ее отключения, заявил Радослав Сикорский. Маск назвал спутниковый интернет «костяком украинской армии», которая «рухнет» при его отсутствии
Фото: slava296 / Shutterstock
Фото: slava296 / Shutterstock

Министерство администрации и цифровизации Польши оплачивает доступ к спутниковому интернету Starlink на Украине и в случае ее отключения будет вынуждено искать других поставщиков услуг, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский.

По его словам, ведомство ежегодно тратит на эти цели $50 млн. «Если SpaceX (разработавшая технологию Starlink компания. — РБК) окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других», — написал он на своей странице в X (бывший Twitter).

Маск допустил обрушение украинского фронта при отключении Starlink
Политика
Фото:Shannon Stapleton / Reuters
Так Сикорский отреагировал на заявление главы SpaceX Илона Маска о том, что линия фронта ВСУ рухнет в случае отключения доступа к спутниковому интернету. Американский предприниматель добавил, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации, в которой Украина неизбежно проиграет».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий. По состоянию на апрель 2023 года у ВСУ было 42 тыс. терминалов, часть из них подключили к более защищенной версии — Spaceshield.

SpaceX уже ограничивала работу спутникового интернета для ВСУ в целях противодействия «эскалации конфликта». В частности, в 2022 году Маск не предоставил украинским военным доступ к спутникам в районе Крыма, объяснив это решение действием санкций США.

После спора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского о гарантиях безопасности Вашингтон остановил военную помощь и обмен разведданными с Киевом. Reuters со ссылкой на источники писал, что американская сторона рассматривала возможность ограничения доступа ВСУ к Starlink для заключения ресурсной сделки. Макс опроверг эти сведения. По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, у Киева есть альтернативы Starlink. О готовности заменить эти терминалы, в частности, говорила французская спутниковая компания Eutelsat, владелец OneWeb. Москва считает, что любая помощь Киеву затянет конфликт и не изменит его исход.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Польша Россия Украина Радослав Сикорский SpaceX Starlink Военная операция на Украине
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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