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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что «не поверил глазам», глядя на спор Зеленского и Трампа

Песков: не поверил глазам и ушам, когда увидел перепалку Зеленского с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
Песков заявил, что как человек «профессионально родом из дипломатии», он не мог поверить «ни своим глазам, ни своим ушам», когда увидел перепалку в Овальном кабинете
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что, увидев перепалку глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, «не мог поверить глазам». Об этом он заявил в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

«С точки зрения дипломатии такого [никогда] не было. <...> Будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам», — сказал пресс-секретарь.

Песков заявил, что «не поверил глазам», глядя на спор Зеленского и Трампа
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Отец Пескова был дипломатом и работал в дипломатических представительствах в Ливии, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах. В 2000-х годах Сергей Песков также был советником-посланником — представителем России при Палестинской национальной администрации в Газе, занимал должность посла в Пакистане и Омане. Подтвержденной информации о матери Пескова в открытых источниках нет.

Сам Песков получил высшее образование в Институте стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова. Имеет специальности «историк-востоковед» и «референт-переводчик».

Перепалка между Трампом и Зеленским произошла 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Республиканец обвинил украинского президента в нежелании приближать мир. Зеленский покинул Вашингтон досрочно, соглашение о ресурсной сделке, которое планировалось подписать после встречи, США и Украина тогда не заключили.

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Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Зеленский

Перепалка между Зеленским и Трампом продемонстрировала, насколько тяжело будет выйти на траекторию мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, заявил Песков. «Киевский режим и [президент Украины Владимир] Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы [к урегулированию] будет явно недостаточно, выпадает очень важный элемент», — сказал он.

Зеленский позднее выразил сожаление насчет произошедшего и готовность работать «под сильным руководством» Трампа. В тот день, 4 марта, республиканец полностью приостановил военную помощь Украине, пока ее руководство не продемонстрирует приверженность миру.

В ночь на 5 марта Трамп рассказал, выступая перед конгрессом, что получил от украинского коллеги «письмо», в котором тот выразил готовность начать мирный диалог. Посол Украины в США Оксана Маркарова после этого заявила, что Трамп зачитал пост из соцсетей Зеленского.

В тот же день CNN передал со ссылкой на два источника, что представители команды республиканца провели неофициальные переговоры с Зеленским. Источники газеты Politico, в свою очередь, сообщили, что команда американского президента контактирует и с украинской оппозицией: обсуждения, по их данным, касались возможности проведения президентских выборов на Украине.

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Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Владимир Зеленский

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