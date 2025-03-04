Трамп приостановил всю военную помощь Украине

Трамп приостановил военную помощь Киеву, пока он не покажет готовность к миру

США приостанавливают всю текущую военную помощь Киеву до тех пор, пока тот не продемонстрирует приверженность миру, сообщает Bloomberg

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву, сообщают Bloomberg и Fox News.

США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует приверженность миру, поясняет агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. После перепалки в Белом доме Трамп заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если его украинский коллега Владимир Зеленский подтвердит, что хочет мира.

По словам собеседника, речь идет о приостановке поставок американской военной техники, которая сейчас не находится на Украине, включая оружие, идущее транзитом через Польшу. Трамп отдал приказ министру обороны Питу Хегсету.

«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — уточнил Fox News представитель администрации президента.

США с 24 февраля 2022 года оказали Украине военную помощь на $65,9 млрд, средства выделялись из американского бюджета. Вашингтон не раскрывает, какой объем оружия, помимо безвозмездных поставок, продает Киеву. Администрация предыдущего американского президента Джо Байдена выделила Киеву $33,2 млрд в рамках программы под названием «Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности» (USAI), писала The New York Times. Средства, предоставленные в ее рамках, Киев может использовать только для закупки новой военной техники напрямую у американских оборонных компаний. При Байдене об очередных траншах США объявляли примерно раз в 44 дня, в то время как администрация Трампа никаких объявлений не делала: так, о последнем предоставлении средств по программе было объявлено 30 декабря 2024 года, отмечала NYT. Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2025-го.

3 марта The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников писала, что администрация Трампа прекратила финансировать новые поставки оружия на Украину. В этот день, по данным газеты, Белый дом проведет совещание, на котором обсудят заморозку всех поставок вооружений из американских арсеналов. The Washington Post также сообщала, что американский лидер в понедельник встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить вопрос о прекращении военной помощи Киеву.

Глава Белого до этого резко ответил на слова украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень, очень далеко», назвав их «худшим заявление», которое мог сделать Зеленский». По его словам, США «не будет этого долго терпеть».

Украинский лидер после этого заявил, что его стране «как можно скорее» нужен «настоящий мир». По его словам, Киев «очень надеется» на поддержку Вашингтона на пути к миру.

«Если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго», — подчеркнул потом Трамп.