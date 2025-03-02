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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Axios описало «три удара» по Зеленскому на фоне перепалки с Трампом

Axios: Зеленский допустил три ошибки на фоне перепалки с Трампом
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский отказался подписать первоначальную версию соглашения о редкоземельных металлах, прибыл в Белый дом без костюма и не согласился с упреками в недостаточной благодарности США за помощь, что стало его ошибками, пишет Axios
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в Овальном кабинете Белого дома с американским коллегой Дональдом Трампом уже допустил две ошибки, его перепалка с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом стала третьей, пишет Axios.

«Первым ударом» по Зеленскому в команде Трампа считают его отказ подписать первоначальную версию соглашения о редкоземельных металлах. «Второй удар» — появление украинского лидера в Белом доме без костюма, несмотря на просьбу. «Третий удар» последовал, когда он во время встречи в Овальном кабинете не согласился с Вэнсом, обвинившим его в том, что Украина «недостаточно благодарна» США за помощь и стремление Трампа установить мир.

Девятиминутная перепалка закончилась тем, что Трамп прервал встречу и, «по сути, указал Зеленскому на дверь», пишет издание. Ожидалось, что в ходе визита украинского президента в Вашингтон будет подписана новая версия соглашения по полезным ископаемым в рамках усилий по прекращению конфликта, но из-за размолвки этого не произошло.

Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинете
Политика
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

Перебранка в Овальном кабинете была шокирующей, но не стала «большим сюрпризом» для команды Трампа, отмечает Axios. По данным издания, американский лидер видит в Зеленском сторонника Байдена, «неблагодарного легковеса, обреченного проиграть России». Советники Трампа в то же время считают, что украинский президент расценивает президента США как «пророссийского дурака», который заставит его уступить России.

Трамп после перебранки с украинским коллегой заявил, что тот «не готов к миру» при участии США. Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если Зеленский подтвердит, что хочет мира, подчеркнул американский президент. По его словам, украинский лидер почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». «Но без нас он не победит», — убежден республиканец.

После перепалки Зеленский поблагодарил США и Трампа за поддержку и заявил, что Киев добивается «справедливого и прочного мира». Позднее он выразил сожаление из-за случившегося. «Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и&nbsp;Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский,&nbsp;Дональд&nbsp;Трамп и&nbsp;Джей Ди Вэнс&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне
(Фото: Nathan Howard / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Andrew Harnik / Getty Images)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне
(Фото: Brian Snyder / Reuters)
Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне
(Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Джеймс Дэвид Вэнс
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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