Axios описало «три удара» по Зеленскому на фоне перепалки с Трампом

Зеленский отказался подписать первоначальную версию соглашения о редкоземельных металлах, прибыл в Белый дом без костюма и не согласился с упреками в недостаточной благодарности США за помощь, что стало его ошибками, пишет Axios

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в Овальном кабинете Белого дома с американским коллегой Дональдом Трампом уже допустил две ошибки, его перепалка с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом стала третьей, пишет Axios.

«Первым ударом» по Зеленскому в команде Трампа считают его отказ подписать первоначальную версию соглашения о редкоземельных металлах. «Второй удар» — появление украинского лидера в Белом доме без костюма, несмотря на просьбу. «Третий удар» последовал, когда он во время встречи в Овальном кабинете не согласился с Вэнсом, обвинившим его в том, что Украина «недостаточно благодарна» США за помощь и стремление Трампа установить мир.

Девятиминутная перепалка закончилась тем, что Трамп прервал встречу и, «по сути, указал Зеленскому на дверь», пишет издание. Ожидалось, что в ходе визита украинского президента в Вашингтон будет подписана новая версия соглашения по полезным ископаемым в рамках усилий по прекращению конфликта, но из-за размолвки этого не произошло.

Перебранка в Овальном кабинете была шокирующей, но не стала «большим сюрпризом» для команды Трампа, отмечает Axios. По данным издания, американский лидер видит в Зеленском сторонника Байдена, «неблагодарного легковеса, обреченного проиграть России». Советники Трампа в то же время считают, что украинский президент расценивает президента США как «пророссийского дурака», который заставит его уступить России.

Трамп после перебранки с украинским коллегой заявил, что тот «не готов к миру» при участии США. Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если Зеленский подтвердит, что хочет мира, подчеркнул американский президент. По его словам, украинский лидер почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». «Но без нас он не победит», — убежден республиканец.

После перепалки Зеленский поблагодарил США и Трампа за поддержку и заявил, что Киев добивается «справедливого и прочного мира». Позднее он выразил сожаление из-за случившегося. «Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Пустые стулья стоят на месте запланированного подписания соглашения и пресс-конференции, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Пустые места на пресс-конференции Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая была отменена после их встречи в Овальном кабинете, в Белом доме в Вашингтоне (Фото: Nathan Howard / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский досрочно покидает Белый дом в Вашингтоне (Фото: Andrew Harnik / Getty Images) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне (Фото: Brian Snyder / Reuters) Дональд Трамп приветствует президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в Белый дом в Вашингтоне (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)