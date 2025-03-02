Axios описало «три удара» по Зеленскому на фоне перепалки с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом встречи в Овальном кабинете Белого дома с американским коллегой Дональдом Трампом уже допустил две ошибки, его перепалка с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом стала третьей, пишет Axios.
«Первым ударом» по Зеленскому в команде Трампа считают его отказ подписать первоначальную версию соглашения о редкоземельных металлах. «Второй удар» — появление украинского лидера в Белом доме без костюма, несмотря на просьбу. «Третий удар» последовал, когда он во время встречи в Овальном кабинете не согласился с Вэнсом, обвинившим его в том, что Украина «недостаточно благодарна» США за помощь и стремление Трампа установить мир.
Девятиминутная перепалка закончилась тем, что Трамп прервал встречу и, «по сути, указал Зеленскому на дверь», пишет издание. Ожидалось, что в ходе визита украинского президента в Вашингтон будет подписана новая версия соглашения по полезным ископаемым в рамках усилий по прекращению конфликта, но из-за размолвки этого не произошло.
Перебранка в Овальном кабинете была шокирующей, но не стала «большим сюрпризом» для команды Трампа, отмечает Axios. По данным издания, американский лидер видит в Зеленском сторонника Байдена, «неблагодарного легковеса, обреченного проиграть России». Советники Трампа в то же время считают, что украинский президент расценивает президента США как «пророссийского дурака», который заставит его уступить России.
Трамп после перебранки с украинским коллегой заявил, что тот «не готов к миру» при участии США. Киев может вернуться к переговорам с Вашингтоном, если Зеленский подтвердит, что хочет мира, подчеркнул американский президент. По его словам, украинский лидер почувствовал себя «большой шишкой, потому что на его стороне США». «Но без нас он не победит», — убежден республиканец.
После перепалки Зеленский поблагодарил США и Трампа за поддержку и заявил, что Киев добивается «справедливого и прочного мира». Позднее он выразил сожаление из-за случившегося. «Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — сказал украинский лидер.
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