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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил о контактах команды Трампа с Зеленским после перепалки

CNN: команда Трампа провела неофициальные переговоры с Зеленским после перепалки
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Среди тех, кто контактировал с Зеленским, был посланник Трампа по Украине Кит Келлог. Киев призвали возобновить переговоры до выступления президента США в конгрессе. Трамп в своей речи рассказал о письме от Зеленского
Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели неофициальные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и его командой после перепалки в Овальном кабинете Белого дома, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Чиновники подчеркнули важность налаживания отношений с администрацией Трампа как можно скорее и призвали Киев возобновить переговоры до выступления президента в конгрессе, рассказали собеседники.

По словам одного из них, среди тех, кто контактировал с Зеленским, был посланник американского президента по Украине Кит Келлог. Как отмечает телеканал, после этого украинский лидер опубликовал пост в соцсети X, в котором он назвал встречу в Овальном кабинете «прискорбной».

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«Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что это произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными», — написал он. Киев готов «как можно быстрее» сесть за стол переговоров, чтобы «приблизить надежный мир», подчеркнул президент Украины. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп готов к диалогу, если украинский лидер «всерьез хочет говорить о мире». «Когда они будут готовы говорить о мире, президент Трамп первым поднимет трубку телефона», — сказал Вэнс.

Один из чиновников Белого дома также сообщил, что по состоянию на вечер вторника, 4 марта, сделка по редкоземельным металлам с Украиной еще не подписана. Министр финансов Скотт Бессант, который принимает непосредственное участие в обсуждениях по сделке, сказал Fox News, что ее заключение до речи Трампа не ожидается. Президент заявил, что готов подписать соглашение по украинским ресурсам «в любое время и в любом удобном формате».

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Как писала The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне приостановки военной помощи Украине со стороны США сосредоточился на том, чтобы как можно скорее убедить Трампа, что мирная сделка все еще возможна, а также убедить Зеленского извиниться и вернуться за стол переговоров с США. По данным газеты, британская сторона контактировала с американской 4 марта «весь день на разных уровнях». Стармер также позвонил украинскому лидеру, после чего тот «смягчился», отмечало издание.

Трамп в своем обращении к конгрессу рассказал, что получил от украинского коллеги «письмо», где тот выразил готовность начать мирный диалог. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Трамп, говоря о письме от украинского коллеги, зачитал пост из его соцсетей.

Отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к этой новости, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал: «В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются».

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Дональд Трамп

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