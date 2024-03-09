Пентагон не нашел доказательств посещения Земли инопланетянами

С 1960-х годов за НЛО люди принимали испытания американских самолетов-разведчиков и дронов, говорится в 63-страничном докладе, подготовленном Управлением по разрешению аномалий Минобороны по поручению конгресса

Пентагон в своем докладе заявил, что не нашел никаких доказательств существования инопланетян, обнаружения космических кораблей и того, что они когда-либо посещали Землю, пишет The New York Times.

Летом прошлого года бывший сотрудник американской разведки Дэвид Граш на слушаниях в конгрессе утверждал, что США на протяжении десятилетий могли скрывать сверхсекретные программы по обнаружению и изучению внеземных форм жизни и технологий. По его утверждению, у американских властей есть не только обломки инопланетных космических кораблей, но и останки пришельцев.

В 63-страничном отчете, подготовленном Управлением по разрешению аномалий Минобороны США по поручению конгресса, в то же время говорится, что с 1960-х годов за НЛО, или за «неопознанные аномальные явления», люди принимали испытания американских самолетов-разведчиков и дронов.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что чиновники отнеслись к докладу непредвзято, но просто не нашли доказательств существования пришельцев и секретных программ правительства.

«Все следственные мероприятия, проведенные на всех уровнях классификации, пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения было обычными объектами и явлениями и являлось результатом неправильной идентификации», — сказал Райдер.

В феврале прошлого года, после того как над США и Канады было сбито несколько летающих объектов, американский президент Джо Байден поручил сформировать межведомственную группу для изучения «феномена НЛО». Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби тогда отмечал, что этот «феномен» известен давно, но до президентства Байдена американские власти не предпринимали серьезных попыток его объяснения. Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Глен ван Хёрк тогда не исключал, что сбитые объекты могут иметь инопланетное происхождение.

Газета The Washington Post писала, что в том же месяце военные докладывали Байдену о неопознанных летательных объектах, что было похоже на «научную фантастику», а президент столкнулся с сюрреалистичным выбором о нанесении ударов по НЛО. Правительство при этом старалось прямо не называть их неопознанными летающими объектами — НЛО, поскольку это вызывает шутки об инопланетной жизни. Это вынуждало Белый дом заверять, что признаков активности инопланетян нет. Тогда же США сбили китайский шпионский зонд.