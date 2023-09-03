Пентагон показал видео с НЛО

США опубликовали рассекреченные видеозаписи с НЛО, которым не нашли объяснения. Американская разведка ранее отчитывалась, что не смогла объяснить 143 из 144 свидетельств об НЛО, кроме случая, когда за него приняли сдувающийся шар

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Пентагон запустил специальный сайт, посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО) и свидетельствам их обнаружения — с видеозаписями, статистикой и рекомендациями военнослужащим.

Цель его создания — свести к минимуму неожиданности разведывательного и технического характера за счет синхронизации полученных данных об НЛО. В эту категорию Пентагон относит неопознанные аномальные явления, которые не могут быть отнесены к известным объектам и ведут себя необъяснимым для датчиков и наблюдателей образом.

Специальное ведомство было сформировано в прошлом июле — Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Оно вправе получать информацию любого уровня секретности. Опубликованные на сайте видеозаписи и другая информация — рассекреченная часть собранных материалов.

Больше всего сообщений об НЛО американские военные получают с восточного и западного побережий США, из Персидского залива и восточной части Китая. Небольшая доля приходится на Гавайи и Польшу. Обычно эти объекты круглые, белого и серебряного цвета, размером от 1 до 4 м.

Разведка США отчиталась в 2021 году, что не смогла объяснить 143 из 144 сообщений об НЛО, полученных с 2004 года. Объяснение получилось найти только одному случаю, тогда за НЛО приняли большой сдувающийся воздушный шар. При этом в некоторых случаях объекты демонстрировали обычное поведение.

В рассекреченном отчете Управления нацразведки, опубликованном в январе, говорится, что с марта 2021-го Пентагон получил 366 новых сообщений об НЛО. Такие объекты считаются в США угрозой национальной безопасности.