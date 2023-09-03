branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Главу минтранса Хакасии арестовали за взятку Политика, 18:05
Гол футболиста сборной России принес «Гавру» первую победу в сезоне Спорт, 17:56
Львов затопило после ливня Общество, 17:53
Ферстаппен стал рекордсменом «Формулы-1» по числу побед подряд Спорт, 17:37
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 17:35
Аудиторы не нашли у Молдавии долга перед «Газпромом» Бизнес, 17:31
Дзюба забил впервые с июля и помог «Локомотиву» победить худший клуб РПЛ Спорт, 17:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Казахстане заблокировали сайт подразделения Минторга США за фишинг Технологии и медиа, 17:10
Пентагон показал видео с НЛО Общество, 16:51
Дисквалифицированный Федотов остался в запасе ЦСКА на матч КХЛ Спорт, 16:36
В Киргизии лидера оппозиционной партии арестовали по делу о госизмене Политика, 16:36
ПСБ открыл центры уличного баскетбола в новых субъектах России Пресс-релиз, 16:30
Sabah узнала новые предложения ООН для возобновления зерновой сделки Политика, 16:10
Акция в память о жертвах теракта в Беслане. Видео Общество, 15:58
Общество ,  
0 

Пентагон показал видео с НЛО

Пентагон показал собранные видеозаписи с НЛО на новом сайте
США опубликовали рассекреченные видеозаписи с НЛО, которым не нашли объяснения. Американская разведка ранее отчитывалась, что не смогла объяснить 143 из 144 свидетельств об НЛО, кроме случая, когда за него приняли сдувающийся шар

Пентагон показал видео с НЛО
Video

Пентагон запустил специальный сайт, посвященный неопознанным летательным объектам (НЛО) и свидетельствам их обнаружения — с видеозаписями, статистикой и рекомендациями военнослужащим.

Цель его создания — свести к минимуму неожиданности разведывательного и технического характера за счет синхронизации полученных данных об НЛО. В эту категорию Пентагон относит неопознанные аномальные явления, которые не могут быть отнесены к известным объектам и ведут себя необъяснимым для датчиков и наблюдателей образом.

Специальное ведомство было сформировано в прошлом июле — Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Оно вправе получать информацию любого уровня секретности. Опубликованные на сайте видеозаписи и другая информация — рассекреченная часть собранных материалов.

Больше всего сообщений об НЛО американские военные получают с восточного и западного побережий США, из Персидского залива и восточной части Китая. Небольшая доля приходится на Гавайи и Польшу. Обычно эти объекты круглые, белого и серебряного цвета, размером от 1 до 4 м.

Разведка США отчиталась в 2021 году, что не смогла объяснить 143 из 144 сообщений об НЛО, полученных с 2004 года. Объяснение получилось найти только одному случаю, тогда за НЛО приняли большой сдувающийся воздушный шар. При этом в некоторых случаях объекты демонстрировали обычное поведение.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
«Хедлайнеры 2023 года». Чего ждать от IPO Arm, Klaviyo и Instacart

В рассекреченном отчете Управления нацразведки, опубликованном в январе, говорится, что с марта 2021-го Пентагон получил 366 новых сообщений об НЛО. Такие объекты считаются в США угрозой национальной безопасности.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
НЛО США Пентагон
Материалы по теме
Байден распорядился создать группу для изучения «феномена НЛО»
Политика
Маск после данных о шарах-НЛО рассказал в эмодзи 👽🛸 о «визите друзей»
Общество
Пентагон объяснил увеличение числа НЛО после инцидента с аэростатом
Политика