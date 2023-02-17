WP сравнила с научной фантастикой доклад Байдену об аэростатах

Военные докладывали Байдену о неопознанных летательных объектах, что было похоже на научную фантастику, а президент США столкнулся с сюрреалистичным выбором о нанесении ударов по НЛО. Белый дом отрицал их внеземное происхождение

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Пентагон США в середине февраля представил американскому президенту Джо Байдену отчет о неопознанном объекте над Аляской, содержание которого «напоминало научно-фантастический сюжет», пишет The Washington Post.

Это произошло спустя около недели после удара военных США по предполагаемому китайскому воздушному шару-шпиону. С Байденом связались министр обороны, главы Объединенного комитета начальников штабов и директор Северного командования США. Они признались президенту, что пока не могут идентифицировать объект, однако он опасен для гражданских самолетов, и не исключено, что устройство создано для слежки, и потому его следует на всякий случай сбить, пишет WP. Байден согласился, и воздушный объект 10 февраля был сбит ракетой истребителя.

В течение следующих нескольких дней военные докладывали Байдену о новых беспилотных объектах над Северной Америкой и советовали сбить их, получая согласия президента США. WP отмечает, что эти дни были необычными и сюрреалистичными, так как Байдену фактически пришлось решать, наносить ли удар по загадочным целям, тогда как правительство страны старалось прямо не называть их неопознанными летающими объектами — НЛО, поскольку термин вызывает шутки об инопланетной жизни. Это вынуждало Белый дом заверять, что признаков активности инопланетян нет.

Сначала власти США связывали воздушные объекты с китайской программой для шпионажа, однако 16 февраля Байден указал, что пока нет данных, которые бы подтверждали эту теорию. Скорее всего, аэростаты принадлежали частным фирмам и научно-исследовательским институтам, которые изучали погоду или проводили иные научные исследования, рассказал президент США.

Он подчеркнул, что не собирается извиняться за решение сбить объекты из-за их опасности для гражданской авиации и потому, что нельзя было исключить вероятность того, что они следят за «чувствительными объектами».