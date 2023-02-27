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Лукашенко заявил об отсутствии у Киева иного пути кроме мирного договора

Александр Лукашенко: у Киева нет другого пути кроме заключения мирного договора
При возникновении в мире очередного конфликта про Украину забудут, поэтому Киеву необходимо сейчас заключать мирный договор с Россией без предварительных условий, подчеркнул Лукашенко
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

У Украины нет другого пути кроме как заключить мирный договор с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого показал канал «Беларусь 1».

«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — сказал он.

Белорусский лидер назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «неплохим, но очень неопытным» человеком.

«Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен, когда ему аплодируют. Но аплодисменты могут быть далеко не искренними. Вот он поехал на Запад и все ему кричат: «Ура-ура!». И аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича. Он ездил по Западу, ему все аплодировали. И чем он закончил?», — отметил Лукашенко.

Он посоветовал ему действовать в интересах собственного народа, чтобы не допустить «дальнейшей гибели Украины». «У него есть один путь — мир, так как любые военные действия оканчиваются миром», — подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, он часто предупреждает украинские власти о том, что если где-то в мире возникнет очередной конфликт, к примеру, вокруг Тайваня, то про Украину забудут.

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Виктория Громова Виктория Громова
Александр Лукашенко Украина мирный договор
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