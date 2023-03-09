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Посол в США заявил о нежелании России быть «джунглями» в руках Запада

Посол Антонов: Россия не желает быть «джунглями, наступающими на цветущий сад» Запада
Антонов отметил, что США не готовы мириться с новой реальностью, которая требует учитывать мнение всех стран. По его словам, из несогласных они стремятся сделать «сырьевые придатки», однако Россия не желает мириться с этой ролью
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Соединенные Штаты, пытаясь удержать ускользающее геоэкономическое доминирование, выделяют на роль «сырьевых придатков» любые несогласные с ними страны, в том числе Россию. Однако многие уже не готовы довольствоваться выделенной им ролью «джунглей, наступающих на цветущий сад» Запада, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, Белый дом, «привыкший к игре с нулевой суммой» не готов мириться с новой реальностью, которая требует учитывать мнение всех стран. «По инерции [США] продолжают мыслить потребительскими категориями, отводя остальным игрокам за пределами «золотого миллиарда» участь сырьевых придатков. В этом смысле прошедший год окончательно развеял все иллюзии не только у нас, но и у развивающихся экономик, не готовых довольствоваться выделенной им ролью «джунглей, наступающих на цветущий сад» западной цивилизации», — подчеркнул Антонов.

Кроме этого, дипломат указал, что попытки США и их союзников «наказать нас за столь неслыханную наглость, как защита», полностью провалились. Действия Вашингтона он назвал дестабилизирующими, а «воровство» российских активов — нарушением «хваленого» принципа частной собственности.

«Апогей деструктивных инициатив западников под эгидой Вашингтона — использование в собственных конъюнктурных целях террористических методов. За примером далеко ходить не надо: взрывы, разрушившие протянутые с огромным трудом по дну Балтийского моря «Северные потоки», были именно терактами», — добавил посол.

Тем не менее, не смотря на все попытки США обрушить российскую экономику, она устояла, продолжил Антонов. По его словам, даже на Западе «хоть и нехотя», но признают высокий профессионализм российского правительства и финрегуляторов, сумевших стабилизировать банковский сектор и валютную сферу.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы санкции, в том числе против российского Центрального банка. Из-за этого замороженными оказались активы на сумму около $300 млрд, крупнейшие банки были отключены от SWIFT, а курс рубля и рынок россйиских акций в марте обвалились до рекордных значений.

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Тем не менее уже в середине декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что по итогам года снижение ВВП может составить 2,5%, против 20%, которые предсказывали экономисты в начале конфликта. Международный валютный фонд в январе также пересмотрел прогноз по изменению российского ВВП в 2023 году с минус 2,3% до плюс 0,3%.

Российская сторона считает санкции незаконными и отмечает, что заморозка активов Москвы сходна с ограблением. «Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», — говорил Путин. Также президент неоднократно обвинял Вашингтон в стремлении к однополярному миру, «уродливых формах» неоколониализма и навязывании собственных ценностей.

Посол в США заявил о нежелании России быть «джунглями» в руках Запада
Посол в США заявил о нежелании России быть «джунглями» в руках Запада

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
США джунгли Анатолий Антонов санкции Запад
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