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Путин описал политику Запада цитатой Солженицына

Путин: расистское и неоколониальное поведение Запада приобрело уродливые формы
Президент отметил, что Запад продолжает навязывать свои ценности с помощью расистского и неоколониального поведения. В пример он привел цитату Солженицына про «длящееся ослепление превосходства»

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Запад продолжает навязывать свои ценности и расширять рынки сбыта, утверждая, что именно его культура и мировоззрение должны быть универсальными. Об этом еще в 1978 году говорил советский писатель Александр Солженицын, заявил на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

«Именно об этом в своей гарвардской речи говорил Александр Исаевич Солженицын <...>. Он отмечал, что для Запада характерно, дальше цитата: «длящееся ослепление превосходства». Вот это все и происходит. И дальше цитата: «которое поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем». 1978 год. Да ничего не поменялось!» — заявил глава государства.

По словам Путина, за последние 50 лет расистское и неоколониальное поведение Запада приобрело «уродливые формы». «Особенно после того, как возник так называемый однополярный мир», — добавил президент.

Он также отметил, что даже во времена холодной войны не доходило до «отмены» культуры других народов, а теперь «скатились» до запрета российских авторов и композиторов. «До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные радетели либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле — мы уже об этом много раз говорили — отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей — ни в экономике, ни в политике, ни в культуре», — заключил президент.

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Путин неоднократно говорил о формировании новых «центров силы» и становлении многополярного мира. Одним из самых заметных выступлений на эту тему, вызвавших резонанс, стала его речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

13 октября на форуме в Астане он подчеркнул, что Россия выступает за создание системы равной и неделимой безопасности, основанной на принципах международного права, и вместе со странами Азии делает все для ее формирования. Тогда же он заявил, что нужно пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, поскольку нынешняя позволяет «так называемому золотому миллиарду в значительной степени жить за чужой счет». Первым шагом для этого может стать более активное использование национальных валют, полагает российский лидер.

Ранее он также говорил, что современное международное право переживает кризис, причина этого кризиса — попытка подменить его диктатом и национальной юрисдикцией отдельных государств. «Мы [Россия] развиваем многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован. Придаем большое значение сотрудничеству в ООН, «Группе двадцати» (G20), БРИКС, ШОС и других объединениях», — утверждал Путин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Запад Александр Солженицын война санкций расизм

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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