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Путин заявил о прямой угрозе безопасности России

Путин на вручении наград женщинам: Россия вновь столкнулась с угрозами безопасности
Владимир Путин (в центре) на церемонии вручения наград выдающимся женщинам России в честь Международного женского дня в Кремле
Владимир Путин (в центре) на церемонии вручения наград выдающимся женщинам России в честь Международного женского дня в Кремле (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия снова столкнулась с угрозами безопасности, но готова отстаивать свою правду. Об этом заявил президент Владимир Путин во время вручения государственных наград женщинам.

«Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал Путин.

В своей поздравительной телеграмме в честь 8 Марта президент отдельно поздравил женщин-военнослужащих — девушек из боевых подразделений, военных врачей, фельдшеров, медсестер из полковых медпунктов, медицинских рот, госпиталей и больниц.

Кроме того, Путин направил отдельную поздравительную телеграмму учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, чей сын в прошлом году погиб на Украине. Он пожелал женщине «здоровья и всего самого доброго» и добавил, что та смогла воспитать своего сына «настоящим мужчиной» и «патриотом».

Теги
Персоны
Владимир Путин угроза безопасности награждение 8 Марта

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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