СМИ узнали о допросе Медведчука после публикации «разговора с Сурковым»

Депутата Верховной рады, против которого на Украине ввели санкции, допросили в СБУ, сообщили СМИ. По информации изданий, поводом могла стать запись телефонного разговора, где он якобы общается с Владиславом Сурковым

Виктор Медведчук (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука допросили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили источники «Украинской правды» и собеседник агентства «Интерфакс-Украина» в правоохранительных органах.

Они не уточнили, по какому поводу Медведчука вызвали на допрос, однако предположили, что речь может идти о расследовании дела о государственной измене, заведенном после публикации телефонного разговора собеседников с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который курировал урегулирование конфликта в Донбассе.

По информации источников, в СБУ также вызвали для беседы экс-президента Украины Петра Порошенко, но он не явился.

РБК обратился за комментарием в СБУ, ОПЗЖ и к представителю Медведчука.