СМИ узнали о допросе Медведчука после публикации «разговора с Сурковым»

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, соратника Медведчука по партии Тараса Козака. Президент утверждает, что телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Медведчук назвал эти санкции незаконными.
В середине месяца санкции были введены непосредственно против Медведчука и его жены. Их имущество в республике заморозили на три года. Основой решения о санкциях стали материалы о незаконных поставках угля с территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Россию и на Украину, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
В частности, в 2016 году «Украинская правда» выпустила расследование, в котором утверждалось, что люди, приближенные к Медведчуку, продают Украине уголь из самопровозглашенных республик Донбасса под видом сырья из ЮАР. По информации издания, в поставках участвовали компании депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.
«Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности ЛНР. И как результат — основу для подозрения представителей компании», — указали в СНБО. В партии Медведчука в ответ заявили, что с помощью санкций Зеленский хочет «свести счеты с лидерами оппозиции».
Помимо этого СБУ начала проверку сделанной в 2014 году записи разговоров якобы между Медведчуком и Сурковым, опубликованной украинским порталом «Цензор.нет». На ней люди с похожими голосами обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными в Донбассе.
«Разговор между Медведчуком и Сурковым, запись которого была опубликована сегодня, четко показывает, что Медведчук всегда был и есть зависимым лицом от РФ как государства-агрессора. И все поведение Медведчука, в том числе публичное, продиктовано только интересами другой страны», — заявил на портале «Гордон» советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.
Сам Медведчук заявил, что не может подтвердить подлинность опубликованной записи, передает «BBC Украина».