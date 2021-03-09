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Политика ,  
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СМИ узнали о допросе Медведчука после публикации «разговора с Сурковым»

Депутата Верховной рады, против которого на Украине ввели санкции, допросили в СБУ, сообщили СМИ. По информации изданий, поводом могла стать запись телефонного разговора, где он якобы общается с Владиславом Сурковым
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука допросили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили источники «Украинской правды» и собеседник агентства «Интерфакс-Украина» в правоохранительных органах.

Они не уточнили, по какому поводу Медведчука вызвали на допрос, однако предположили, что речь может идти о расследовании дела о государственной измене, заведенном после публикации телефонного разговора собеседников с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который курировал урегулирование конфликта в Донбассе.

По информации источников, в СБУ также вызвали для беседы экс-президента Украины Петра Порошенко, но он не явился.

РБК обратился за комментарием в СБУ, ОПЗЖ и к представителю Медведчука.

В СБУ проверят запись разговора «Медведчука и Суркова»
Политика
Виктор Медведчук

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, соратника Медведчука по партии Тараса Козака. Президент утверждает, что телеканалы вели антиукраинскую пропаганду и мешали процессу интеграции страны в Евросоюз. Медведчук назвал эти санкции незаконными.

В середине месяца санкции были введены непосредственно против Медведчука и его жены. Их имущество в республике заморозили на три года. Основой решения о санкциях стали материалы о незаконных поставках угля с территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Россию и на Украину, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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В частности, в 2016 году «Украинская правда» выпустила расследование, в котором утверждалось, что люди, приближенные к Медведчуку, продают Украине уголь из самопровозглашенных республик Донбасса под видом сырья из ЮАР. По информации издания, в поставках участвовали компании депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

«Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности ЛНР. И как результат — основу для подозрения представителей компании», — указали в СНБО. В партии Медведчука в ответ заявили, что с помощью санкций Зеленский хочет «свести счеты с лидерами оппозиции».

Помимо этого СБУ начала проверку сделанной в 2014 году записи разговоров якобы между Медведчуком и Сурковым, опубликованной украинским порталом «Цензор.нет». На ней люди с похожими голосами обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными в Донбассе.

Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены
Политика
Виктор Медведчук

«Разговор между Медведчуком и Сурковым, запись которого была опубликована сегодня, четко показывает, что Медведчук всегда был и есть зависимым лицом от РФ как государства-агрессора. И все поведение Медведчука, в том числе публичное, продиктовано только интересами другой страны», — заявил на портале «Гордон» советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Сам Медведчук заявил, что не может подтвердить подлинность опубликованной записи, передает «BBC Украина».

Автор
Виктория Полякова
При участии
Евгения Лебедева
Виктор Медведчук СБУ допрос Украина Владислав Сурков
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Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены
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В СБУ проверят запись разговора «Медведчука и Суркова»
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РБК
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