В США увидели в публикациях о вакцинах возвращение России «к трюкам»

В Госдепе подтвердили, что выявили четыре российских платформы, дискредитирующих западные вакцины от COVID-19. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Россия «вернулась к старым трюкам» по распространению дезинформации

Нед Прайс (Фото: Manuel Balce Ceneta / Pool / AP)

В США подтверждают, что центр при Госдепартаменте выявил четыре российские онлайн-платформы, которые пытались дискредитировать западные вакцины от коронавируса, работая под руководством российской разведки. Об этом во время брифинга заявил представитель департамента Нед Прайс.

Ранее о том, что Россия ведет кампанию по дезинформации относительно западных вакцин писала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве США.

«Мы можем подтвердить, что Центр глобального взаимодействия (GEC, работает при Госдепартаменте и призван «противодействовать пропаганде иностранных государств». — РБК) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране FDA», — заявил Прайс. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, в США одобрено в экстренном порядке применение вакцин трех производителей: Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen.

По словам представителя Госдепа, это показывает, что Россия «вернулась к своим старым трюкам». Прайс подчеркнул, что распространение дезинформации о вакцинах, которые спасают людей, ставит под угрозу их жизни.