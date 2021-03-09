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В США увидели в публикациях о вакцинах возвращение России «к трюкам»

В Госдепе подтвердили, что выявили четыре российских платформы, дискредитирующих западные вакцины от COVID-19. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Россия «вернулась к старым трюкам» по распространению дезинформации
Нед Прайс
Нед Прайс (Фото: Manuel Balce Ceneta / Pool / AP)

В США подтверждают, что центр при Госдепартаменте выявил четыре российские онлайн-платформы, которые пытались дискредитировать западные вакцины от коронавируса, работая под руководством российской разведки. Об этом во время брифинга заявил представитель департамента Нед Прайс.

Ранее о том, что Россия ведет кампанию по дезинформации относительно западных вакцин писала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве США.

«Мы можем подтвердить, что Центр глобального взаимодействия (GEC, работает при Госдепартаменте и призван «противодействовать пропаганде иностранных государств». — РБК) идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию. Эти сайты включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в нашей стране FDA», — заявил Прайс. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, в США одобрено в экстренном порядке применение вакцин трех производителей: Pfizer-BioNTech, Moderna и Janssen.

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Фото:Justin Tallis / Getty Images

По словам представителя Госдепа, это показывает, что Россия «вернулась к своим старым трюкам». Прайс подчеркнул, что распространение дезинформации о вакцинах, которые спасают людей, ставит под угрозу их жизни.

WSJ писала, что в Вашингтоне считают Москву ответственной за информационную кампанию в СМИ, которая подрывает доверие к вакцине компании Pfizer и других западных разработчиков. Издание сообщило, что таким образом Москва хочет расчистить западный рынок для своих препаратов.

В Центре глобального взаимодействия газете заявили, что эти публикации были сделаны по инициативе российской разведки. В них ставится под сомнение эффективность вакцины Pfizer, акцентируется внимание на побочных эффектах и утверждается, что США ускорили регистрацию препаратов.

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Фото:Charles Rex Arbogast / AP

Там также уточнили, что сайты, на которых были сделаны публикации, принадлежат иностранцам и размещены за пределами США.

По данным представителя Госдепартамента, материалы появлялись на таких ресурсах, как «Восточное обозрение», «Новое восточное обозрение», которые, по его словам, контролирует разведка, NewsFront (базируется в Крыму и, по данным США, подконтрольно ФСБ) и Rebel Inside (также, как утверждают власти США, контролируется российской разведкой).

В Кремле опровергли связь спецслужб и статьи, критикующие западную вакцину от коронавируса. «Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

24 февраля президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, предупредил, что против России ведется «целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов», один из которых — борьба с коронавирусом. Он добавил, что против Москвы используются «анекдотичные» теории заговора. «Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают», — сказал президент.

США ранее обвиняли Россию в кампании дезинформации, касающейся коронавируса. Год назад СМИ сообщили со ссылкой на американских чиновников, что страна распространяет конспирологические теории о вспышке COVID-19. В частности, по их мнению, дезинформацию распространяли фейковые аккаунты в Facebook, Twitter и Instagram. Среди теорий заговора были сообщения о том, что коронавирус создали США для того, чтобы нанести удар по экономике Китая, а также то, что к созданию причастен основатель Microsoft Билл Гейтс. В российском МИД заявления США назвали «намеренным вбросом».

Автор
Мария Лисицына
Госдепартамент США дезинформация коронавирус COVID-19 вакцина
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