Путин назвал российские вакцины эффективными против мутаций коронавируса

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Вакцины от коронавируса, разработанные в России, эффективны против его выявленных мутаций. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, расшифровку беседы публикует пресс-служба Кремля.

По словам Скворцовой, всего в России выявлено более 3,5 тыс. мутаций коронавируса. Почти все они представлены лишь единичными случаями и не влияют на течение COVID-19 у больных. Широкое распространение получили только семь вариантов вируса, но и их распространенность в популяции не превышает 5%.

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе... Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — прокомментировал глава государства.

Скворцова подтвердила, что ни одна из мутаций не затрагивает рецепторный домен, что означает эффективность разработанных в России вакцин против вариантов коронавируса.