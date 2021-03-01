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Пандемия коронавируса ,  
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Путин назвал российские вакцины эффективными против мутаций коронавируса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вакцины от коронавируса, разработанные в России, эффективны против его выявленных мутаций. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, расшифровку беседы публикует пресс-служба Кремля.

По словам Скворцовой, всего в России выявлено более 3,5 тыс. мутаций коронавируса. Почти все они представлены лишь единичными случаями и не влияют на течение COVID-19 у больных. Широкое распространение получили только семь вариантов вируса, но и их распространенность в популяции не превышает 5%.

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Фото:vitalaboratoriot / Facebook

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе... Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — прокомментировал глава государства.

Скворцова подтвердила, что ни одна из мутаций не затрагивает рецепторный домен, что означает эффективность разработанных в России вакцин против вариантов коронавируса.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В России зарегистрированы уже три вакцины — «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» и «КовиВак», созданный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. По данным Минздрава, к 10 февраля прививку от COVID-19 получили уже 10 млн россиян.

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