Песков назвал ерундой обвинения в подрыве доверия к западным вакцинам

WSJ со ссылкой на Госдепартамент написала, что российские спецслужбы развернули в СМИ кампанию по дезинформации об эффективности и безопасности иностранных вакцин

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Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к сообщениям в СМИ, критикующим иностранные вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков газете The Wall Street Journal.

Издание сообщило, что американские власти считают Москву ответственной за информационную кампанию в СМИ, которая подрывает доверие к вакцинам компании Pfizer и других западных производителей.

По словам Пескова, Вашингтон неверно считает развернувшиеся во всем мире обсуждения вакцин заговором России. «Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков отметил, что российские власти «сошли бы с ума», если бы видели в каждой негативной публикации об отечественной вакцине «Спутник V» происки американских спецслужб.