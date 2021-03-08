Песков назвал ерундой обвинения в подрыве доверия к западным вакцинам

Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к сообщениям в СМИ, критикующим иностранные вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков газете The Wall Street Journal.
Издание сообщило, что американские власти считают Москву ответственной за информационную кампанию в СМИ, которая подрывает доверие к вакцинам компании Pfizer и других западных производителей.
По словам Пескова, Вашингтон неверно считает развернувшиеся во всем мире обсуждения вакцин заговором России. «Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
WSJ писало, что российские правительство и государственные СМИ развернули кампанию, чтобы вызвать беспокойство по поводу безопасности вакцины Pfizer и тем самым расчистить рынок для продаж собственного препарата от COVID-19. Об этом в том числе заявляют в американской неправительственной организации Alliance for Securing Democracy.
Издание со ссылкой на сотрудника Центра глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента США, сообщило о как минимум четырех публикациях в СМИ, сделанных по инициативе российской разведки. В этих материалах ставятся под сомнение эффективность и безопасность вакцины Pfizer, усиливаются риски побочных эффектов и говорится, что Вашингтон ускорил процедуру регистрации препарата.
По данным GEC, сайты, на которых публиковалась дезинформация о западных вакцинах от коронавируса, принадлежат иностранцам и базируются за пределами США. «Мы можем сказать, что эти агентства напрямую связаны с российскими спецслужбами. Они сильно различаются по охвату, тональности, аудитории, но все они являются частью экосистемы российской пропаганды и дезинформации», — заявил собеседник газеты.
Представитель Госдепартамента завил, что речь идет об изданиях «Восточное обозрение», «Новое восточное обозрение», которые контролируются российской службой внешней разведки; базирующемся в Крыму издании NewsFront, которое, по мнению GEC, подконтрольно ФСБ; а также портале Rebel Inside, за которым стоит разведуправление Генштаба Вооруженных сил.
В начале марта группа итальянских ученых выяснила, что вакцина производства Pfizer может быть менее эффективной для людей, страдающих ожирением. Выводы основываются на исследовании почти 250 привитых медиков — обнаружилось, что у людей без избыточного веса иммунный ответ после инъекции был значительно сильнее.
Американские медики обнаружили, что в редких случаях инъекция вакцины от Moderna может вызывать кожные воспаления. А власти Австрии 7 марта остановили вакцинацию населения препаратами от AstraZeneca из одной из партий после того, как одна из привитых женщин умерла, а другая — заболела коронавирусной инфекцией.