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Пандемия коронавируса ,  
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Песков назвал ерундой обвинения в подрыве доверия к западным вакцинам

WSJ со ссылкой на Госдепартамент написала, что российские спецслужбы развернули в СМИ кампанию по дезинформации об эффективности и безопасности иностранных вакцин
Pfizer PFE $34,39 +0,53% Купить
Фото: Justin Tallis / Getty Images
Фото: Justin Tallis / Getty Images

Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к сообщениям в СМИ, критикующим иностранные вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков газете The Wall Street Journal.

Издание сообщило, что американские власти считают Москву ответственной за информационную кампанию в СМИ, которая подрывает доверие к вакцинам компании Pfizer и других западных производителей.

По словам Пескова, Вашингтон неверно считает развернувшиеся во всем мире обсуждения вакцин заговором России. «Это ерунда. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ученые оценили эффективность препарата Pfizer при массовой вакцинации
Общество
Фото:Frank Augstein / Getty Images

Песков отметил, что российские власти «сошли бы с ума», если бы видели в каждой негативной публикации об отечественной вакцине «Спутник V» происки американских спецслужб.

WSJ писало, что российские правительство и государственные СМИ развернули кампанию, чтобы вызвать беспокойство по поводу безопасности вакцины Pfizer и тем самым расчистить рынок для продаж собственного препарата от COVID-19. Об этом в том числе заявляют в американской неправительственной организации Alliance for Securing Democracy.

Издание со ссылкой на сотрудника Центра глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента США, сообщило о как минимум четырех публикациях в СМИ, сделанных по инициативе российской разведки. В этих материалах ставятся под сомнение эффективность и безопасность вакцины Pfizer, усиливаются риски побочных эффектов и говорится, что Вашингтон ускорил процедуру регистрации препарата.

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По данным GEC, сайты, на которых публиковалась дезинформация о западных вакцинах от коронавируса, принадлежат иностранцам и базируются за пределами США. «Мы можем сказать, что эти агентства напрямую связаны с российскими спецслужбами. Они сильно различаются по охвату, тональности, аудитории, но все они являются частью экосистемы российской пропаганды и дезинформации», — заявил собеседник газеты.

Ученые оценили способность вакцины Pfizer мешать передаче COVID-19
Общество
Фото:Oded Balilty / AP

Представитель Госдепартамента завил, что речь идет об изданиях «Восточное обозрение», «Новое восточное обозрение», которые контролируются российской службой внешней разведки; базирующемся в Крыму издании NewsFront, которое, по мнению GEC, подконтрольно ФСБ; а также портале Rebel Inside, за которым стоит разведуправление Генштаба Вооруженных сил.

В начале марта группа итальянских ученых выяснила, что вакцина производства Pfizer может быть менее эффективной для людей, страдающих ожирением. Выводы основываются на исследовании почти 250 привитых медиков — обнаружилось, что у людей без избыточного веса иммунный ответ после инъекции был значительно сильнее.

Американские медики обнаружили, что в редких случаях инъекция вакцины от Moderna может вызывать кожные воспаления. А власти Австрии 7 марта остановили вакцинацию населения препаратами от AstraZeneca из одной из партий после того, как одна из привитых женщин умерла, а другая — заболела коронавирусной инфекцией.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Дмитрий Песков Россия СМИ
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