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Спецслужбы задержали причастных к покушениям в Бердянске

Спецслужбы задержали в Бердянске причастных к покушениям на властей
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина
Взорванный автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина (Фото: glava_brd / Telegram)

В Запорожской области задержали исполнителей и соучастников убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на коменданта полковника Артема Бардина, а также первого заместителя главы города Павла Ищука. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на представителя спецслужб.

«Все фигуранты оказались жителями Бердянска», — сказал собеседник.

По версии спецслужб, они также причастны к убийству заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы, возглавлявшей территориальную избирательную комиссию по подготовке к референдуму о области присоединении к России, а также к взрыву штаба гуманитарной помощи «Единой России».

На данный момент все члены диверсионно-разведывательной группы задержаны и дают признательные показания, уточнил представитель.

Материал дополняется.

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