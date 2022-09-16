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Военная операция на Украине ,  
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В Бердянске убили замглавы администрации и главу горизбиркома

Олег Бойко занимал пост заместителя главы военно-гражданской администрации Бердянска по вопросам ЖКХ, а его жена Людмила возглавляла городскую избирательную комиссию
Олег Бойко и&nbsp;Людмила Бойко
Олег Бойко и Людмила Бойко (Фото: glava_brd / Telegram)

В Бердянске убили заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) города Олега Бойко и его жену, главу городской избирательной комиссии Людмилу Бойко, говорится в телеграм-канале ВГА Бердянска. Информацию об этом подтвердил глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«У своего гаража были убиты заместитель Главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — говорится в сообщении администрации города.

Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске
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Сергей Горенко

Там также указывается, что по факту произошедшего проводятся следственные действия. ВГА Бердянска призвала граждан, располагающих данными об убийстве, оперативно передать ее в правоохранительные органы.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий выразил слова соболезнования близким погибших и пообещал оказать помощь их семье.

Утром 16 сентября взрыв прогремел в здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики в Луганске. Жертвами стали генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава республики Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели Горенко и Стегленко.

В тот же день ВСУ нанесли удар по зданию Херсонской ВГА в центре Херсона, сообщали в администрации области. Заместитель главы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что атака проводилась с помощью РСЗО HIMARS, а несколько ракет попали в его кабинет. В результате удара погиб мужчина, работавший водителем, и пострадала чиновница администрации. 

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