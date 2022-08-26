Умер пострадавший при взрыве в Бердянске замначальника ГАИ

Погибший Александр Колесников оказался на месте взрыва случайно, утверждают власти. По их данным, целью неизвестных было «покушение на жизни и запугивание мирных жителей»

Замначальника ГАИ Бердянска, расположенного в контролируемой российскими военными части Запорожской области, умер от полученных при взрыве ран, сообщила мэрия в своем Telegram-канале.

«Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва», — говорится в сообщении.

Власти также сообщили подробности взрыва, который произошел 26 августа у оздоровительного центра «Криворожский горняк». Там живут беженцы из Мариуполя.

По их данным, взрывное устройство неизвестные закрепили на дереве, находящемся у забора центра, на высоте около 3 м. За забором находится спортивная площадка, в момент взрыва там никого не было.

«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно», — заявили в администрации. В произошедшем администрация обвинила Киев.

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Ранее, 23 августа, «РИА Новости» сообщило, что в Бердянске предотвратили теракт, который готовил украинец Виталий Расторгуев. По данным агентства, подозреваемый подложил самодельное взрывное устройство под автомобиль, в котором должны были ехать представители военно-гражданской администрации города, в том числе мэр Бердянска Александр Сауленко. Подрыв должен был произойти 16 июля. Осуществить взрыв Расторгуев планировал дистанционно, сообщил он на допросе.