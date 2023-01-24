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В Бердянске взорвали автомобиль местной предпринимательницы

Владимир Рогов сообщил о взрыве в Бердянске
Местная жительница Валентина Мамай, по предварительным данным, в момент взрыва находилась в автомобиле, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

В Бердянске прогремел взрыв, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Около 16:00 в разных частях города был слышен взрыв», — написал он.

Позже он уточнил, что возле школы на улице Руденко взорван автомобиль, который принадлежит местной предпринимательнице Валентине Мамай. По предварительным данным, она находилась в машине в момент взрыва.

На место прибыли правоохранительные органы и МЧС, добавил Рогов.

В 2019 году женщина с таким именем и фамилией упоминалась в украинских СМИ как руководитель местной организации по защите животных. «Украина.ру» со ссылкой на ее пост в соцсетях писала, что Мамай хоронила кота и нашла «клад» — чемодан со старинными брошками, украшениями и часами.

Ранее два взрыва в Бердянске прозвучали 16 января. По данным Рогова, их причиной стала работа российских систем ПВО по «вражеским БПЛА-камикадзе».

14 января местная администрация сообщала об уничтожении средствами ПВО двух ракет, запущенных ВСУ по Бердянску. Они были уничтожены на подлете к городу, их обломки повредили дорожное покрытие, кабельные линии электропередачи и окна в близлежащих жилых домах.

За день до этого Владимир Рогов заявлял о взрыве заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Сила взрыва составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, Кичигин не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, писал Рогов.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Бердянск взрыв автомобиля Владимир Рогов
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