В Бердянске взорвали автомобиль местной предпринимательницы
В Бердянске прогремел взрыв, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Около 16:00 в разных частях города был слышен взрыв», — написал он.
Позже он уточнил, что возле школы на улице Руденко взорван автомобиль, который принадлежит местной предпринимательнице Валентине Мамай. По предварительным данным, она находилась в машине в момент взрыва.
На место прибыли правоохранительные органы и МЧС, добавил Рогов.
В 2019 году женщина с таким именем и фамилией упоминалась в украинских СМИ как руководитель местной организации по защите животных. «Украина.ру» со ссылкой на ее пост в соцсетях писала, что Мамай хоронила кота и нашла «клад» — чемодан со старинными брошками, украшениями и часами.
Ранее два взрыва в Бердянске прозвучали 16 января. По данным Рогова, их причиной стала работа российских систем ПВО по «вражеским БПЛА-камикадзе».
14 января местная администрация сообщала об уничтожении средствами ПВО двух ракет, запущенных ВСУ по Бердянску. Они были уничтожены на подлете к городу, их обломки повредили дорожное покрытие, кабельные линии электропередачи и окна в близлежащих жилых домах.
За день до этого Владимир Рогов заявлял о взрыве заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Сила взрыва составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, Кичигин не пострадал, поскольку вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля, писал Рогов.