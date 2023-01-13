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В Бердянске подорвали автомобиль главы района

Чиновник заметил подозрительный предмет на днище автомобиля и при взрыве не пострадал. Мощность взрывного устройства оценивается в 1 кг тротила
Фото: glava_brd / Telegram
Фото: glava_brd / Telegram

В Бердянске взорвался заминированный автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Об этом сообщил член совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте», — сообщается в телеграм-канале администрации.

Взрыв произошел около 20:05 на улице Мичурина, уточнил Рогов.

В конце декабря 2022 года Рогов обвинил украинские силы в подрыве пешеходного моста в городе Пологи Запорожской области. «[Украинские военные] подорвали пешеходный мост в Пологах Запорожской области. Случилось это сегодня днем около 13:00 (время совпадает с мск. — РБК)», — написал он тогда.

Мост использовался для перехода через реку Конку, уточнил Рогов.

7 декабря произошло покушение на замглавы Мелитополя Николая Волыка.

«Покушение произошло рано утром вчера, когда он [Волык] выходил из дома, из своего подъезда. Это было СВУ, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского», — рассказал тогда Рогов. Он отметил, что устройство было наполнено «поражающими элементами» и «лишь по счастливой случайности» ни Волык, ни жители не пострадали.

По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 кг в тротиловом эквиваленте, добавил Рогов. Бомбу установили на высоте около метра на электроопоре уличного освещения, находящейся на расстоянии около восьми метров от подъезда.

Теги
покушение взрыв Бердянск
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