Россия отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам впервые за 30 лет

Представители Минобороны России впервые за 30 лет не будут участвовать в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Ведомство отказалось от приглашения в связи с тем, что «расширение НАТО трактуют как сдерживание России», сообщили в МИДе

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Представители Минобороны впервые за 30 лет не участвуют в семинаре ОБСЕ по военным доктринам из-за недружественной политики Запада. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов, передает «РИА Новости».

Минобороны получило от США приглашение на семинар, но ответило отказом. «В связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России, с проведением учений, полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — пояснил Гаврилов.

Он уточнил, что от России в переговорах участвует делегация, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением о военных доктринах. По словам Гаврилова, участие в этом семинаре предусматривается на уровне офицеров Генерального штаба. «Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре», — заключил он.

Семинар по военным доктринам проходит 9–10 февраля. Мероприятие организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США. Прошлый семинар прошел в 2016 году.