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Россия отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам впервые за 30 лет

Представители Минобороны России впервые за 30 лет не будут участвовать в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Ведомство отказалось от приглашения в связи с тем, что «расширение НАТО трактуют как сдерживание России», сообщили в МИДе
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Представители Минобороны впервые за 30 лет не участвуют в семинаре ОБСЕ по военным доктринам из-за недружественной политики Запада. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов, передает «РИА Новости».

Минобороны получило от США приглашение на семинар, но ответило отказом. «В связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России, с проведением учений, полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — пояснил Гаврилов.

Он уточнил, что от России в переговорах участвует делегация, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением о военных доктринах. По словам Гаврилова, участие в этом семинаре предусматривается на уровне офицеров Генерального штаба. «Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре», — заключил он.

Семинар по военным доктринам проходит 9–10 февраля. Мероприятие организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США. Прошлый семинар прошел в 2016 году.

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В конце января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил страны альянса поддерживать оборонный потенциал и быть готовыми реагировать на агрессивные действия России.

Комментируя этот призыв, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия никому не угрожает, а Столтенберг увлекся «воинственными заявлениями». Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал РБК, что генсек НАТО действует строго в рамках решений, которые организация недавно приняла.

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Речь идет о докладе, опубликованном по итогам консультаций министров иностранных дел стран НАТО в ноябре 2020 года. В документе говорится, что Россия останется для военного блока главной военной угрозой как минимум до 2030 года и что альянс продолжит вести диалог о мирном сосуществовании на базе Совета Россия — НАТО, но только с позиции силы.

Российские власти считают, что угроза для Москвы исходит из расширения альянса. Об этом неоднократно заявлял президент Владимир Путин. «Мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие его военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны», — заявил он в декабре 2019 года.

Автор
Виктория Полякова
Минобороны военная доктрина ОБСЕ Йенс Столтенберг
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