В НАТО предупредили о возможности агрессии со стороны России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран и быть готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Об этом говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича, размещенном на сайте альянса.

«Генеральный секретарь настоятельно посоветовал союзникам продолжать увеличивать оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы наши военные оставались в готовности для реагирования на такие вызовы как агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая», — отмечается в заявлении.

По словам Столтенберга, демократическому строю и ценностям членов Североатлантического альянса «брошен вызов».

В декабре в НАТО сообщили, что Россия является для альянса главной военной угрозой как минимум до 2030 года. Тогда отмечалось, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании на базе Совета Россия — НАТО.