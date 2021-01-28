В Совфеде ответили на предупреждение НАТО о возможной агрессии России

Владимир Джабаров (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Россия никому не угрожала, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увлекся «воинственными заявлениями», сообщил РБК первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал призыв Столтенберга готовиться к «агрессивным действиям» России.

«Мне кажется господин Столтенберг настолько увлекся такими воинственными заявлениями, что он просто боится остаться без работы, тогда роль НАТО будет непонятна. Россия никому не угрожала, более того, Россия как стояла на своих границах, так и стоит», — заявил Джабаров.

При этом НАТО «приближается к нашим границам постоянно», отметил сенатор, указав, что сначала это были страны Балтии, «которые приняли в НАТО в обход всех норм», а сейчас идут разговоры о необходимости принять в альянс Грузию и Украину.

Член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов сказал РБК, что генсек НАТО действует строго в рамках решений, которые организация недавно приняла.

«Согласно этим решениям, они считают официально и публично Россию противником НАТО в ближайшее десятилетие, то есть как минимум до 2030 года. Поэтому я к этому отношусь как к бюрократическому действию генсека в рамках уже принятого по сути антироссийского решения», — заявил Климов.