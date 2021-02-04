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Дело Навального ,  
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МИД назвал «сдерживанием России» заявления стран НАТО и ЕС по Навальному

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Заявления стран НАТО и ЕС в отношении приговора оппозиционеру Алексею Навальному — попытка глобального сдерживания России. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Это скоординированная информационная кампания, целью является глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела. Здесь нет ничего нового», — сказала Захарова.

2 февраля Симоновский районный суд изменил условный срок для Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В колонии оппозиционер пробудет два года и восемь месяцев, ему зачли время, проведенное под домашним арестом в 2014 году.

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В декабре 2014 года Замоскворецкий суд признал Навального и его брата Олега Навального виновными в хищении 31 млн руб. у компании «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании. В октябре 2017-го Европейский суд по правам человека признал процесс по делу несправедливым и присудил компенсации: €45 тыс. Алексею Навальному, а также 460 тыс. руб. и €10 971 Олегу Навальному.

В 2018 году президиум Верховного суда оставил в силе решение по «Ив Роше» и постановил возобновить расследование по делу.

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С требованием освободить Навального выступили глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава немецкого МИДа Хайко Маас, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Энтони Блинкен, американский сенатор-республиканец Митт Ромни, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, а также председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде. Кроме того, МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с произошедшим.

4 февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроет, которым предложила ввести против российских чиновников санкции из-за ситуации с Навальным. Проект этих санкций в первый раз предложили в сентябре прошлого года после отравления российского оппозиционера. В нем не указаны имена и должности лиц, которые могут попасть под такие ограничения. Санкции предусматривают заморозку активов и отказ в выдаче виз.

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