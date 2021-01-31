В Калининградской области оценили сценарий с «вторжением НАТО» в регион

Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Сценарий вторжения натовских войск в Калининградскую область, опубликованный в СМИ, является «фантазиями». Так прокомментировал публикацию о «планах» НАТО ударить по региону руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, передает «РИА Новости».

«Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различных экспертов и институтов. Назвать их, кроме как фантазиями, никак не получается», — сказал Лысков.

Также представитель региона посоветовал вместо планирования вторжения продумать туристические маршруты в регион. «Калининградская область — это регион с огромным туристическим потенциалом, турпоток в регион прирастает из года в год», — отметил Лысков.

На прошлой неделе издание Overt Defence опубликовало статью, в которой описало сценарий превентивного удара НАТО по России. План включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400 в Калининградской области и блокаду Балтийска. В наступлении должны участвовать 30 тыс. польских военных.