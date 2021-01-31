Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Россиянин Мальцев дебютировал в НХЛ Спорт, 22:11 В МВД сочли обоснованными действия доставшего на акции оружие силовика Политика, 22:06 Жителя Омска задержали по подозрению в истязании собственных детей Общество, 21:59 В Калининградской области оценили сценарий с «вторжением НАТО» в регион Политика, 21:52 ЕС осудил задержания на акциях протеста в России 31 января Политика, 21:33 Патриарх Кирилл заявил о кризисе молодого поколения на фоне протестов Политика, 21:28 ПСЖ показал худший результат в чемпионате Франции за последние 10 лет Спорт, 21:21 Юлию Навальную отпустили из полиции Политика, 20:53 Правозащитники сообщили о рекордном числе задержанных на акциях в России Политика, 20:32 «Аталанта» Миранчука проиграла впервые за 10 матчей в чемпионате Италии Спорт, 20:18 Задержания и стычки с ОМОНом на акциях протеста 31 января. Видео Политика, 20:14 Экс-тренер сборной России раскритиковал приглашение Гараничева на ЧМ Спорт, 20:00 Ограничения на парковку в центре Москвы снимут к утру понедельника Общество, 19:45 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 19:40
Политика ,  
0 

В Калининградской области оценили сценарий с «вторжением НАТО» в регион

Калининград
Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Сценарий вторжения натовских войск в Калининградскую область, опубликованный в СМИ, является «фантазиями». Так прокомментировал публикацию о «планах» НАТО ударить по региону руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, передает «РИА Новости».

«Подобные фантастические сценарии сочиняются десятками различных экспертов и институтов. Назвать их, кроме как фантазиями, никак не получается», — сказал Лысков.

Также представитель региона посоветовал вместо планирования вторжения продумать туристические маршруты в регион. «Калининградская область — это регион с огромным туристическим потенциалом, турпоток в регион прирастает из года в год», — отметил Лысков.

В Совфеде ответили на предупреждение НАТО о возможной агрессии России
Политика
Владимир Джабаров

На прошлой неделе издание Overt Defence опубликовало статью, в которой описало сценарий превентивного удара НАТО по России. План включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400 в Калининградской области и блокаду Балтийска. В наступлении должны участвовать 30 тыс. польских военных.

Комментируя статью Overt Defence, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал ее «клиническим идиотизмом» и добавил, что различные негосударственные организации сочиняют десятки подобных сценариев в год.

Калининградская область НАТО новая холодная война
Материалы по теме
В Совфеде ответили на предупреждение НАТО о возможной агрессии России
Политика
В НАТО оценили решение России о выходе из Договора по открытому небу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter