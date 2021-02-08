Российские военные предложили способ защиты от многосферной операции НАТО

Российские военные предложили способ противодействоватьвозможной «многосферной операции» НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании «Воздушно-космические силы. Теория и практика» (.pdf).

Такие операции будут проходить одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве и предполагают интегрированный массированный воздушный удар, который позволит уже в первые часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, системы воздушно-космической обороны, энергетики, связи, военного и государственного управления, разведки и боевого управления.

Массированный воздушный удар предполагает атаку противника гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами, а также пилотируемой ударной авиацией.

Для подготовки и нанесения удара будет применяться глобальная интегрированная система разведки объединенных вооруженных сил НАТО.