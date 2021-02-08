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Российские военные предложили способ защиты от многосферной операции НАТО

Российские военные предложили способ противодействоватьвозможной «многосферной операции» НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании «Воздушно-космические силы. Теория и практика» (.pdf).

Такие операции будут проходить одновременно на земле, в море, воздухе, космосе и киберпространстве и предполагают интегрированный массированный воздушный удар, который позволит уже в первые часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, системы воздушно-космической обороны, энергетики, связи, военного и государственного управления, разведки и боевого управления.

Массированный воздушный удар предполагает атаку противника гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами, а также пилотируемой ударной авиацией.

Для подготовки и нанесения удара будет применяться глобальная интегрированная система разведки объединенных вооруженных сил НАТО.

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«В создавшихся условиях Российская Федерация способна перейти от политики сдерживания потенциального противника ядерным оружием к политике устрашения нанесения ему неприемлемого комплексного поражения всеми видами вооружения в рамках превентивных действий в условиях нависшей над Российской Федерацией угрозы локальной войны», — говорится в статье.

Для отражения массированного воздушного удара противника в рамках «многосферной операции», необходимо «скоординированное применение» авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием, средствами радиоэлектронной борьбы, создаваемой разведывательно-ударной системы, считают авторы.

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Они приводят пример одного из элементов такой системы — гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пуски которых могут осуществляться за пределами зон поражения ПВО противника и вне зон видимости радиолокационных средств.

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года заявил, что сейчас страна работает над «противоядием от будущего гипероружия в других ведущих армиях мира». Глава государства отметил, что пока гиперзвуковое оружие есть только у России, однако, по его словам, в скором времени и у США появится такое вооружение.

Сейчас в России разрабатывается новейшее оружие, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» и гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», напомнил Путин.

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