 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью

После прекращения транзита российского газа через Украину Приднестровье столкнулось с кризисом — там отключают свет и отопление. Несмотря на трудности, Тирасполь не собирается «проситься в Молдавию», сказал президент республики
Фото: Vladislav Bachev / Reuters
Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Российский газ, который поступал в Приднестровье, был формой гуманитарной помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Газ, который поставлялся в Приднестровье, был формой гуманитарной-технической помощи, которую Россия оказывала нашему государству в связи деструктивными действиями Молдовы», — заявил Красносельский.

После прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января республика столкнулась с кризисом. Там начались веерные отключения электроэнергии из-за проблем с их выработкой на фоне недостатка газа, было частично отключено отопление. Как оценивал 3 января Красносельский, без тепла и горячей воды остались 1,5 тыс. многоэтажных домов, 72 тыс. частных — без газа, прекратили работу 150 газовых котельных. В Тирасполе 8 января сообщили, то запаса газа для повседневных нужд жителей республики хватит на 24 дня.

Глава республики подчеркнул, что несмотря на трудности, которые испытывает Приднестровье, оно не «упадет на колени» и не «будет проситься» в Молдавию.

В компании «Молдовагаз» 5 января заявляли, что власти Приднестровья отказались от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС и ожидают возобновления поставок из России.

Молдавия ответила демаршем на заявление Москвы о газе для Приднестровья
Политика
Фото:kakteen / Shutterstock

Президент Молдавии Майя Санду 8 января сообщила о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, темой которого стал кризис в Приднестровье из-за прекращения поставок газа. В качестве одного из решений обсуждалось использование альтернативных источников энергии, например угля.

Транзит газа прекратился в связи с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российская компания сообщала, что оказалась лишена «технической и юридической возможности» подавать газ «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения». Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием».

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европу являются США.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Приднестровье Вадим Красносельский транзит газа
Материалы по теме
В Приднестровье сообщили, что газа республике хватит на 24 дня
Политика
Длительность отключений света в Приднестровье увеличили в два раза
Политика
В Приднестровье предупредили о сбоях мобильной связи из-за энергокризиса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на Транссибе по заказу УкраиныПолитика, 05:45
ТАСС узнал об изъятии биткоинов осужденного за рекордную взяткуОбщество, 05:32
WSJ узнала о ярости Си Цзиньпина из-за слов экономистаПолитика, 05:17
В Малибу сгорел дом Пэрис ХилтонОбщество, 04:58
Глава Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощьюПолитика, 04:40
В Вашингтоне арестовали мужчину, пытавшегося зайти в Капитолий с мачетеОбщество, 04:23
Стала известна стоимость проезда по Мытищинской скоростной хордеОбщество, 04:05
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
В Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров погибли пять человекОбщество, 03:50
Украина заявила о готовности занять место Венгрии в ЕСПолитика, 03:35
Внука Манделы арестовали за угон автомобиляОбщество, 03:15
В Мексике после слов Трампа о заливе показали карту Мексиканской АмерикиПолитика, 02:57
На севере Москвы загорелось строение, примыкающее к автомойкеОбщество, 02:40
В Запорожской области при ударе дрона был убит британец, воевавший за ВСУПолитика, 02:20
Около 20 человек погибли при нападении на президентский дворец в ЧадеПолитика, 02:01