Глава Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью

После прекращения транзита российского газа через Украину Приднестровье столкнулось с кризисом — там отключают свет и отопление. Несмотря на трудности, Тирасполь не собирается «проситься в Молдавию», сказал президент республики

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Российский газ, который поступал в Приднестровье, был формой гуманитарной помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Газ, который поставлялся в Приднестровье, был формой гуманитарной-технической помощи, которую Россия оказывала нашему государству в связи деструктивными действиями Молдовы», — заявил Красносельский.

После прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января республика столкнулась с кризисом. Там начались веерные отключения электроэнергии из-за проблем с их выработкой на фоне недостатка газа, было частично отключено отопление. Как оценивал 3 января Красносельский, без тепла и горячей воды остались 1,5 тыс. многоэтажных домов, 72 тыс. частных — без газа, прекратили работу 150 газовых котельных. В Тирасполе 8 января сообщили, то запаса газа для повседневных нужд жителей республики хватит на 24 дня.

Глава республики подчеркнул, что несмотря на трудности, которые испытывает Приднестровье, оно не «упадет на колени» и не «будет проситься» в Молдавию.

В компании «Молдовагаз» 5 января заявляли, что власти Приднестровья отказались от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС и ожидают возобновления поставок из России.

Президент Молдавии Майя Санду 8 января сообщила о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, темой которого стал кризис в Приднестровье из-за прекращения поставок газа. В качестве одного из решений обсуждалось использование альтернативных источников энергии, например угля.

Транзит газа прекратился в связи с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Российская компания сообщала, что оказалась лишена «технической и юридической возможности» подавать газ «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения». Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием».

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что главным бенефициаром остановки транзита российского газа через территорию Украины в Европу являются США.