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Глава Приднестровья обвинил Молдавию в ложных долгах за газ

Глава Приднестровья обвинил Молдавию в приписывании долга перед «Газпромом»

Глава Приднестровья обвинил Молдавию в ложных долгах за газ
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Молдавия пытается переложить свой долг перед «Газпромом» на «Тираспольтрансгаз», заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

Вместо того чтобы работать с российской стороной и обсуждать юридическую сторону вопроса, в «Молдовагазе» «перепечатали письмо «Газпрома», поменяли название адресатов и направили его в «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», говоря о том, что якобы весь долг» за ним, сказал он.

«Это прямая ложь, провокация. Никогда «Газпром» в адрес Приднестровья, в адрес «Тираспольтрансгаза» претензий не предъявлял», — заявил Красносельский.

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Кишинев, Молдавия

«Газпром» и «Молдовагаз» осенью 2021 года продлили газовый контракт на пять лет. По нему Кишинев должен был выплатить долг за прошлые поставки. «Газпром» тогда оценивал его с учетом просроченных платежей в $709 млн.

Власти Молдавии винят в образовании долга Приднестровье, которое, по их версии, в отличие от Кишинева не платит за поставки годами. Премьер Дорин Речан заявил, что страна не признает задолженность.

Газ в Молдавию из России поступал через территорию Украины. Как сообщил «Газпром», «Нафтогаз» отказался продлевать контракт, и 1 января Россия прекратила поставки.

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Молдавия Приднестровье Газпром газ Молдовагаз
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