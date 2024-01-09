Кремль заявил о мучениях жителей Подмосковья и пообещал сделать выводы

Песков: после аварий в Подмосковье будут сделаны выводы по обновлению систем ЖКХ

Ситуация с отключением отопления «решалась весьма оперативно», но проблему не везде получилось исправить сразу: люди мучились без тепла и света, считает Песков. За короткий срок «обновить все трубы невозможно», отметил он

Фото: Роман Балаев / ТАСС

Несмотря на усилия по обновлению систем ЖКХ, «определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ситуация с отключением отопления «решалась весьма оперативно»; в населенных пунктах, где произошли аварии, круглосуточно работали экстренные службы и службы ЖКХ, со стороны ведомств и региональных чиновников «был приложен максимум возможных усилий».

В некоторых местах, признал он, последствия аварий не удалось устранить сразу: «Много неудобств и зачастую мучений людям пришлось пережить, кто-то сидел в холоде, кто-то без электричества». «Разумеется, будут делаться выводы, чтобы в местах, где наиболее уязвима с точки зрения ветхости инфраструктура, она заранее менялась», — пообещал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос, нужны ли дополнительные поручения президента Владимира Путина после аварий, пресс-секретарь заявил, что в этом нет необходимости. Комментируя доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после нарушения электроснабжения в этих регионах, Песков сказал, что в этом случае речь шла «о координации работ со стороны главы государства и тех ведомств, которые должны прилагать усилия для купирования этих кризисных ситуаций».

Модернизация систем ЖКХ будет продолжена, но за короткий срок «обновить все трубы невозможно», добавил он.

Проблемы с отоплением на фоне морозов возникли в некоторых городах Московской области, например в микрорайоне Климовск в Подольске. 4 января там произошел прорыв теплотрассы, без отопления оказались жители более 170 домов. В ночь на 9 января его подачу возобновили в 69 домах, к вечеру вторника власти обещают запустить подачу тепла во все пострадавшие квартиры. После аварии СК завел два уголовных дела, задержан замглавы администрации Подольска.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Утром 9 января без отопления и горячей воды остались жилые дома, школа и детский сад в микрорайоне Космонавтов в подмосковном Дмитрове из-за утечки на теплосети от котельной. Позднее власти сообщили, что подачу тепла частично восстановили. Проблемы с отоплением произошли также в Петербурге, Екатеринбурге, Находке.