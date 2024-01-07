Два торговых центра в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением

В Петербурге из-за проблем с отоплением на время закрылись два ТЦ

Санкт-Петербург (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

В Санкт-Петербурге временно приостановили работу два торгово-развлекательных центра — «Балкания NOVA» (находится на Балканской площади) и «Международный» (находится на улице Белы Куна), сообщили «Фонтанка» и 78.ru.

«Уважаемые посетители, ТРК «Международный» временно закрыт. Проинформируем об изменениях ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой «Международного» во «ВКонтакте» в 12 часов 7 января. Позже там уточнили, что причиной закрытия торгового центра стали «технические проблемы с отоплением».

В ТЦ «Международный» позднее заявили 78.ru, что свет и электричество есть, но комплекс не работает из-за аварии на инженерных сетях.

В ТРК «Балкания NOVA» пропал свет, в районе, где находится торговый центр, произошла городская авария, рассказали «Фонтанке» читатели. Также в сети кинотеатров «Мираж Синема» подтвердили изданию, что работа в обоих ТЦ была приостановлена.

РБК направил запрос в компанию «Адамант» (владеет ТРК «Международный»).

4 января в подмосковном Подольске прорвало теплотрассу при 24-градусных морозах, из-за чего в части микрорайона Климовск пропало отопление. В итоге без тепла остались 170 домов. К вечеру 7 января таких домов было уже 44. В городском округе ввели локальный режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В организации, обслуживающей котельную на ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» («КСПЗ»), провели обыски, изъяли техническую документацию и допросили ее руководство.