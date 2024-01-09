В еще одном городе Подмосковья остался без тепла микрорайон

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В подмосковном Дмитрове в микрорайоне Космонавтов на востоке города произошла утечка на теплосети от котельной, сообщил в своем телеграм-канале глава округа Илья Поночевный.

Специалисты начали ремонтные работы, на это время приостановили подачу отопления и горячего водоснабжения.

По словам Поночевного, «специалисты оперативно ее [утечку] обнаружили, но, предположительно, есть еще одна». Новую вероятную утечку ищут, после ее обнаружения котельную запустят.

«Котельная в микрорайоне Космонавтов обеспечивает теплом и горячей водой 29 многоквартирных домов, два детских сада и школу», — сообщили РБК в управлении по работе со СМИ администрации Дмитровского городского округа.

Прошлым летом на этой котельной прошел капремонт.

Проблемы с отоплением и электроснабжением на фоне морозов возникли в ряде городов Московской области. Например, 4 января в Подольске произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» («КСПЗ»). В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители 173 дома микрорайона Климовск. В ночь на 9 января правительство Московской области сообщило, что подача отопления восстановлена в 69 домах.

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