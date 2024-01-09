 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В еще одном городе Подмосковья остался без тепла микрорайон

В микрорайоне подмосковного Дмитрова приостановили подачу отопления из-за утечки
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В подмосковном Дмитрове в микрорайоне Космонавтов на востоке города произошла утечка на теплосети от котельной, сообщил в своем телеграм-канале глава округа Илья Поночевный.

Специалисты начали ремонтные работы, на это время приостановили подачу отопления и горячего водоснабжения.

По словам Поночевного, «специалисты оперативно ее [утечку] обнаружили, но, предположительно, есть еще одна». Новую вероятную утечку ищут, после ее обнаружения котельную запустят.

«Котельная в микрорайоне Космонавтов обеспечивает теплом и горячей водой 29 многоквартирных домов, два детских сада и школу», — сообщили РБК в управлении по работе со СМИ администрации Дмитровского городского округа.

Прошлым летом на этой котельной прошел капремонт.

Проблемы с отоплением и электроснабжением на фоне морозов возникли в ряде городов Московской области. Например, 4 января в Подольске произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» («КСПЗ»). В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители 173 дома микрорайона Климовск. В ночь на 9 января правительство Московской области сообщило, что подача отопления восстановлена в 69 домах.

Материал дополняется
 

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Теги
Дмитров Подмосковье котельная утечка отопление горячая вода
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Как выглядел Подольск без отопления и горячей воды. Видео Общество, 10:15
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии поэта Рубинштейна после ДТП Общество, 10:13
В еще одном городе Подмосковья остался без тепла микрорайон Общество, 10:12
Россиянка в 16 лет выиграла дебютный матч в квалификации Australian Open Спорт, 10:11
«Ъ» узнал о получении лицензий в Индии двумя российскими банками Экономика, 10:10
Как избавить клиента от мук выбора. Упрощаем все, что можно упростить Pro, 10:09
Призер Олимпиады по спортивной гимнастике объявил о завершении карьеры Спорт, 10:04
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
СК завел еще одно уголовное дело после отключения отопления в Подольске Общество, 10:01
ПИФы в декабре 2023 года вновь зафиксировали рекордный приток средств Инвестиции, 10:01
Две авиакомпании сообщили о новых проблемах с Boeing 737 MAX 9 Бизнес, 09:48
Панарин обошел Ларионова по числу голевых передач за карьеру в НХЛ Спорт, 09:43
Россияне чаще других иностранцев посещали Казахстан в 2023 году Общество, 09:32
Власти не продлили некоторые льготы при госзакупках. Что изменилось Pro, 09:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:20