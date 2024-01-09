СК: по делу об отключении тепла в Подмосковье задержан замглавы Подольска

Замглавы Подольска задержали по делу об отключении тепла в Подмосковье

По делам, связанным с отключением тепла в подольском микрорайоне Климовск, где при температуре ниже минус 20 градусов без тепла остались тысячи людей, задержаны три человека — в том числе замглавы администрации Подольска

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Управление СК по Московской области сообщило о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также СК возбудил еще одно уголовное дело — по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). По нему задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска.

Он, по данным следствия, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду, а также выдал паспорт готовности котельной на Климовском заводе, где 4 января произошла авария. При этом он знал «о необходимости проведения технических мероприятий, связанных с проверкой пригодности для эксплуатации оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов», утверждают в СК.

В помещениях и на рабочих местах задержанных прошли обыски и выемки, идут допросы, добавили в ведомстве.

Согласно данным на сайте администрации Подольска, за жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе отвечает Роман Рязанцев, он координирует деятельность муниципальных обслуживающих предприятий, в том числе МУП «Подольская теплосеть» и МУП муниципального образования «Городской округ Климовск» . По данным Mash, именно он был задержан.