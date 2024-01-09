 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

Замглавы Подольска задержали по делу об отключении тепла в Подмосковье

СК: по делу об отключении тепла в Подмосковье задержан замглавы Подольска
По делам, связанным с отключением тепла в подольском микрорайоне Климовск, где при температуре ниже минус 20 градусов без тепла остались тысячи людей, задержаны три человека — в том числе замглавы администрации Подольска

Замглавы Подольска задержали по делу об отключении тепла в Подмосковье
Video

Управление СК по Московской области сообщило о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также СК возбудил еще одно уголовное дело — по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). По нему задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска.

Он, по данным следствия, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду, а также выдал паспорт готовности котельной на Климовском заводе, где 4 января произошла авария. При этом он знал «о необходимости проведения технических мероприятий, связанных с проверкой пригодности для эксплуатации оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов», утверждают в СК.

В помещениях и на рабочих местах задержанных прошли обыски и выемки, идут допросы, добавили в ведомстве.

Согласно данным на сайте администрации Подольска, за жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе отвечает Роман Рязанцев, он координирует деятельность муниципальных обслуживающих предприятий, в том числе МУП «Подольская теплосеть» и МУП муниципального образования «Городской округ Климовск» . По данным Mash, именно он был задержан.

Теги
Подольск отключение теплоснабжения Следственный комитет уголовное дело задержания
Материалы по теме
Частную котельную в Подольске передадут муниципалитету после аварии
Общество
С жителей Подольска не будут брать плату за отопление после аварии
Общество
Власти назвали число домов в Подольске, которые остаются без тепла
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Гладков рассказал, в какие регионы отправят детей из Белгородской области Общество, 08:39
Социалистический ИИ: как Китай цензурирует нейросети — The Economist Pro, 08:39
Замглавы Подольска задержали по делу об отключении тепла в Подмосковье Общество, 08:23
В массовое ДТП под Новгородом попали 66 машин Общество, 08:13
Бизнес-конфликтов станет больше: что повлияет на уголовное право в 2024-м Pro, 08:08
Год без Disney и Netflix: как россияне смотрели кино в 2023 году Технологии и медиа, 08:00
Какие 5 российских акций купить в 2024 году. Что выбирают аналитики Pro, 07:48
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Гладков сообщил о состоянии трех раненных после обстрела Белгорода Политика, 07:41
Экологическое издание «Кедр» объявило о закрытии после угроз Технологии и медиа, 07:39
NYT рассказала, как российская армия уничтожает подземные бункеры ВСУ Политика, 07:27
В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Общество, 07:16
Российских заемщиков начнут предупреждать о критичном росте долгов Финансы, 07:00
Пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину на Сахалине Общество, 06:53
В Белом доме обсудили помощь Украине с компаниями ВПК США Политика, 06:25