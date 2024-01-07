Власти пообещали вернуть тепло в 90% домов в Подольске в ближайшее время

Власти назвали число домов в Подольске, которые остаются без тепла

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске по меньшей мере 44 многоквартирных дома остаются без тепла после аварии на теплосетях 4 января, сообщила пресс-служба регионального правительства. Температура воздуха в Подмосковье к вечеру 7 января остается ниже 20 градусов мороза.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, теплоснабжение в ближайшее время подключат к 90% из 170 домов, которые изначально были затронуты ЧП.

«Вчера здесь запустили первый котел, сегодня — второй. В ближайшее время восстановят теплоснабжение еще в 44 домах. Таким образом, к теплу будут подключены уже 90% жилых строений в Климовске», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона. По словам Воробьева, восстановительные работы на некоторых участках осложнила замерзшая трасса, из-за чего пришлось ее демонтировать и прокладывать заново.

Сейчас к отоплению подключают дома, расположенные по адресам Заводская, 11/2; ул. Дмитрия Холодова, 10/6; Заводская, 13; Заводская, 15; ул. Дмитрия Холодова, 12 и ул. Дмитрия Холодова, 14/7. Также устранение последствий аварии завершается еще в трех домах на проспекте 50-летия Октября.

Воробьев сообщил, что встретится с управдомами, так как, по его словам, «предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру».

Губернатор отметил важность вопроса о снятии особого режима с котельной на ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» («КСПЗ»). Из-за режимного статуса завода, где она расположена, власти не имели к ней доступа.

С момента прекращения подачи тепла в микрорайон Климовск прошло уже три дня, авария на котельной произошла 4 января при 24-градусных морозах. По факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации СК возбудил уголовное дело. В организации, обслуживающей ЗАО «КСПЗ», провели обыски, изъяли техническую документацию и допросили ее руководство. В городе был объявлен локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления, его жителям пообещали произвести перерасчет за коммунальные услуги.