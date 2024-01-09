В Екатеринбурге ограничили отопление 324 жилых домов и нескольких соцобъектов

В Екатеринбурге ограничили теплоснабжение более 300 жилых домов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В 324 жилых домах, пяти школах и двух детских садах в Екатеринбурге ограничили отопление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на филиал теплоснабжающей компании «Т Плюс» в Свердловской области.

«Энергетики ремонтируют оборудование котельной «Южная». На время его проведения снижены параметры тепла и горячей воды», — рассказали в пресс-службе.

В разговоре с изданием Е1 в «Т Плюс» уточнили, что температура воды на выходе из котельной составляет 95 градусов. По нормам она должна быть 110–115 градусов.

Как пишет E1, проблемы с отоплением возникли у жильцов Чкаловского района Екатеринбурга еще несколько дней назад. По данным издания ЕАН, в управляющей компании «Чкаловская» местным жителям сказали, что в ТЭК сломался один из котлов.

Издание 66.ru пишет, что всего в котельной два котла. Без нормального отопления в результате аварии остались более 31,5 тыс. человек.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Екатеринбурге составляет минус 16 градусов. В ночь на 10 января ожидается похолодание до минус 24 градусов.