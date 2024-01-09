В Находке без отопления остались 6 тыс. человек

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Более 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для детей остались без отопления в Находке в Приморском крае из-за аварии. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. <...> Проводятся ремонтно-восстановительные работы», — рассказали в ведомстве.

Находка — третий по величине город Приморского края, там живут чуть больше 136 тыс. человек. По данным Гидрометцентра, температура воздуха 9 января там составила минус 4 градуса. В ночь на 10 января ожидается похолодание до минус 15 градусов.

В микрорайоне Космонавтов в городе Дмитров в Московской области приостановили подачу отопления и горячей воды после утечки на теплосети от котельной, сообщил глава округа Илья Поночевный. В местной администрации уточнили РБК, что котельная в микрорайоне обеспечивает водой 29 многоквартирных домов, два детских сада и школу.

В подмосковном Подольске 4 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной на территории Климовского патронного завода. В результате без отопления остались жители 173 домов. К ночи 9 января подачу тепла восстановили в 69 домах, отчиталось правительство Московской области.