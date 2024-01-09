 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Общество ,  
0 

В Находке без отопления остались 6 тыс. человек

Прокуратура Находки: более 6 тыс. жителей остались без отопления из-за аварии
Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Более 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов, а также четыре учреждения для детей остались без отопления в Находке в Приморском крае из-за аварии. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской. <...> Проводятся ремонтно-восстановительные работы», — рассказали в ведомстве.

Находка — третий по величине город Приморского края, там живут чуть больше 136 тыс. человек. По данным Гидрометцентра, температура воздуха 9 января там составила минус 4 градуса. В ночь на 10 января ожидается похолодание до минус 15 градусов.

Как выглядел Подольск без отопления и горячей воды. Видео
Общество

В микрорайоне Космонавтов в городе Дмитров в Московской области приостановили подачу отопления и горячей воды после утечки на теплосети от котельной, сообщил глава округа Илья Поночевный. В местной администрации уточнили РБК, что котельная в микрорайоне обеспечивает водой 29 многоквартирных домов, два детских сада и школу.

В подмосковном Подольске 4 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной на территории Климовского патронного завода. В результате без отопления остались жители 173 домов. К ночи 9 января подачу тепла восстановили в 69 домах, отчиталось правительство Московской области.

Теги
прокуратура Приморский край Находка отопление теплоавария
Материалы по теме
В еще одном городе Подмосковья остался без тепла микрорайон
Общество
СК завел еще одно уголовное дело после отключения отопления в Подольске
Общество
Замглавы Подольска задержали по делу об отключении тепла в Подмосковье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
В России впервые за 5 лет сменился лидер по объему текущего строительства Недвижимость, 11:56
Пассажиров застрявших в Забайкалье поездов перевезут самолетами «Авроры» Общество, 11:52
Парламент Южной Кореи запретил разведение и убой собак для еды Общество, 11:49
Выстоявший против Кличко американский боксер получил гражданство России Спорт, 11:40
Куда сдать новогоднюю елку после праздников: советы по утилизации Недвижимость, 11:38
2023-й стал переломным для инфобизнесменов. Как теперь работать в России Pro, 11:36
Эстония пообещала отдавать Украине 0,25% своего ВВП Политика, 11:35
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство Спорт, 11:33
Матч MLS перенесли на более вместительный стадион из-за Месси Спорт, 11:26
В Москве арестовали гражданина США по делу о наркотиках Общество, 11:24
В Standard Chartered спрогнозировали биткоин по $200 тыс. в 2025 году Крипто, 11:23
Netflix снял ремейк фильма «Один день» с Хэтэуэй и Стерджессом. Трейлер Life, 11:20
Гладков обязал чиновников и бюджетников пройти курсы экстренной медпомощи Общество, 11:12
Министр обороны Украины рассказал о масштабной коррупции Политика, 11:11