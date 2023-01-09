Командир «Ахмата» допустил взятие под контроль Соледара в ближайшие дни

Командир «Ахмата» Алаудинов: в ближайшие дни Соледар и Артемовск могут быть «освобождены»

Апти Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

В ближайшие дни Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут) могут быть взяты под контроль российских сил, заявил в эфире «Первого канала» командир спецподразделения «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Я думаю, что в ближайшие дни мы услышим об освобождении Соледара и Артемовска в том числе. Потому что ЧВК Вагнера смогла добиться такого хорошего результата на тех участках, которые были особо значимыми непосредственно для логистики украинских формирований», — сказал Алаудинов (цитата по ТАСС).

Соледар, по его словам, «очень хорошо объят» подразделениями ЧВК, которые «действительно очень хорошо продвигаются».

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ. 30 декабря советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ столкнулись с серьезными потерями в районе Артемовска и Соледара.

6 января основатель ЧВК Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин сказал, что бойцы подразделения «близки к взятию Соледара». Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев днем позже предположил, что украинские войска оставят город в ближайшее время. Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил о скором взятии Соледара под контроль бойцами «Ахмата» еще в сентябре прошлого года.

Утром 9 января в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль села Бахмутское, которое находится примерно в 5 км от Соледара и в 10 км — от Артемовска.