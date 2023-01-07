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В МВД ЛНР заявили о скором уходе украинских войск из Соледара

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: в ближайшее время ВСУ оставят Соледар
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время оставят город Соледар в Донецкой народной республике. Об этом в своем телеграм-канале написал помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Думаю, что в ближайшее время противник оставит Соледар и окрестные поселки, вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление», — заявил Киселев.

Наступающие на подконтрольный Киеву Соледар подразделения ЧВК Вагнера близки к тому, чтобы занять город, заявлял накануне основатель ЧВК Евгений Пригожин. В сентябре 2022 года о скором взятии города силами спецназа «Ахмат» говорил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вместе с тем замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки 7 января Юрий Мысягин заявил в своем телеграм-канале, что Соледар находится под контролем украинских сил обороны. 

30 декабря внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что ВСУ столкнулись с серьезными потерями в районе Соледара и города Артемовска (украинское название — Бахмут), который находится неподалеку от него.

Теги
Соледар ДНР ЛНР Военная операция на Украине
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