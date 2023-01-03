Украинский омбудсмен сообщил о возможной встрече с Москальковой в январе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Политика, 01:25
Bild сообщил о ранении своего корреспондента на Украине Технологии и медиа, 00:59
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 00:59
Пригожин заявил в МВД о «саботаже» в луганском морге Политика, 00:49
Украинский омбудсмен сообщил о возможной встрече с Москальковой в январе Политика, 00:14
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 02 янв, 23:47
Президент Бразилии объявил о восстановлении дружбы и диалога с Аргентиной Политика, 02 янв, 23:33
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Российская шахматистка Костенюк будет выступать под флагом Швейцарии Спорт, 02 янв, 23:32
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 02 янв, 23:00
Бастрыкин поручил завести дело на сотрудников СБУ из-за Набиуллиной Политика, 02 янв, 23:00
Двое детей пострадали при побеге лошади на Дворцовой площади в Петербурге Общество, 02 янв, 22:33
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 02 янв, 22:32
Израиль решил «меньше говорить» об Украине Политика, 02 янв, 22:24
Саммит Украина — Евросоюз пройдет 3 февраля в Киеве Политика, 02 янв, 22:05
Политика ,  
0 

Украинский омбудсмен сообщил о возможной встрече с Москальковой в январе

Омбудсмен Украины заявил о возможной встрече в январе с Москальковой по обмену осужденными
Омбудсмен предложил «не забегать вперед», но отметил, что встреча может пройти в январе. Она будет посвящена обмену граждан, привлеченных к уголовной ответственности. У Киева, по словам Лубинца, уже есть наработки по этому поводу
Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец (Фото: Zuma / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец в январе может встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой и обсудить с ней взаимное возвращение гражданских лиц, привлеченных к ответственности по уголовным делам. Об этом украинский омбудсмен сообщил в эфире парламентского телеканала «Рада», трансляция шла на Youtube.

«Мы будем договариваться в этом месяце, хотя не хочется забегать наперед. В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, где отдельно будем обговаривать вопрос освобождения гражданских. Есть множество наработанных с нашей стороны вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них Россия», — сказал он (цитата по ТАСС).

О переговорах с украинским коллегой по вопросам «взаимного возвращения» гражданских лиц, против которых были возбуждены уголовные дела, Москалькова рассказывала в начале декабря.

«Сегодня мы ведем разговор с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности», — говорила она.

Омбудсмен поясняла что, речь идет о гражданах, привлеченных на Украине к уголовной ответственности за пророссийские взгляды. В ответ Киев направил российской стороне список граждан, против которых завели уголовные дела в России. Украина потребовала их возвращения. Москалькова тогда говорила, что согласовывает этот вопрос с компетентными органами.

Омбудсмен уже встречалась с Лубинцом очно и общалась с ним в онлайн-формате. Их первая встреча прошла в октябре 2022 года во время обмена пленными. Россия вернула из плена 110 военных, а Украине передали 108 женщин-военнослужащих. Москалькова и Лубинец пожали друг другу руки. На видео, которое омбудсмен опубликовала в своем телеграм-канале, были слышны звуки стрельбы.

Читайте на РБК Pro
«Пострадали все виды перевозок»: как 2022 год изменил логистику в России
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
«О боже, им нужен именно я»: как топ-менеджеру пройти собеседование
Игры на $11 млрд: как сколотил капитал отец самой юной миллиардерши мира

Тогда Москалькова отметила, что провела с коллегой «конструктивный диалог». Уполномоченные должны держаться вне политики и стараться помочь согражданам, подчеркивала она. Москва и Киев, по словам омбудсмена, достигли взаимопонимания в этом вопросе и готовы сотрудничать в области защиты прав человека.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека Украина обмен заключенными
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter