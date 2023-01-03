Украинский омбудсмен сообщил о возможной встрече с Москальковой в январе

Омбудсмен Украины заявил о возможной встрече в январе с Москальковой по обмену осужденными

Омбудсмен предложил «не забегать вперед», но отметил, что встреча может пройти в январе. Она будет посвящена обмену граждан, привлеченных к уголовной ответственности. У Киева, по словам Лубинца, уже есть наработки по этому поводу

Дмитрий Лубинец (Фото: Zuma / ТАСС)

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец в январе может встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой и обсудить с ней взаимное возвращение гражданских лиц, привлеченных к ответственности по уголовным делам. Об этом украинский омбудсмен сообщил в эфире парламентского телеканала «Рада», трансляция шла на Youtube.

«Мы будем договариваться в этом месяце, хотя не хочется забегать наперед. В этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, где отдельно будем обговаривать вопрос освобождения гражданских. Есть множество наработанных с нашей стороны вариантов. Но мы не знаем, согласится ли на них Россия», — сказал он (цитата по ТАСС).

О переговорах с украинским коллегой по вопросам «взаимного возвращения» гражданских лиц, против которых были возбуждены уголовные дела, Москалькова рассказывала в начале декабря.

«Сегодня мы ведем разговор с [омбудсменом Украины Дмитрием] Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности», — говорила она.

Омбудсмен поясняла что, речь идет о гражданах, привлеченных на Украине к уголовной ответственности за пророссийские взгляды. В ответ Киев направил российской стороне список граждан, против которых завели уголовные дела в России. Украина потребовала их возвращения. Москалькова тогда говорила, что согласовывает этот вопрос с компетентными органами.

Омбудсмен уже встречалась с Лубинцом очно и общалась с ним в онлайн-формате. Их первая встреча прошла в октябре 2022 года во время обмена пленными. Россия вернула из плена 110 военных, а Украине передали 108 женщин-военнослужащих. Москалькова и Лубинец пожали друг другу руки. На видео, которое омбудсмен опубликовала в своем телеграм-канале, были слышны звуки стрельбы.

Тогда Москалькова отметила, что провела с коллегой «конструктивный диалог». Уполномоченные должны держаться вне политики и стараться помочь согражданам, подчеркивала она. Москва и Киев, по словам омбудсмена, достигли взаимопонимания в этом вопросе и готовы сотрудничать в области защиты прав человека.