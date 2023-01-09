Депутат предложил ограничить россиянам въезд за «подрывную деятельность»

По мнению Олега Морозова, в исключительных ситуациях некоторые конституционные права граждан можно ограничивать по решению суда. Это касается в том числе права на «беспрепятственный въезд» в Россию и участие в выборах

Олег Морозов (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Олег Морозов («Единая Россия») предложил обсудить «строго законодательную процедуру», которая позволит по решению суда приостанавливать возможность въезда в Россию для ее граждан, «занимающихся за рубежом подрывной деятельностью».

«Возможен и другой вариант: по решению суда гражданин РФ, уличенный в подрывной деятельности, оповещается, что в случае пересечения границы РФ он будет задержан на 48 часов с последующим судебным решением об ограничении его прав», — написал Морозов в телеграм-канале.

Депутат считает, что «никакого автоматического, «беспрепятственного возвращения» [в Россию] на основании гражданства не существует». «Сошлюсь на личный пример: лет 15 назад я возвращался из частной зарубежной поездки. В Шереметьево на паспортном контроле меня задержали на том основании, что некто с моим именем и фамилией пользуется подложным зарубежным паспортом. Мой паспорт гражданина РФ на пограничника никакого впечатления не произвел», — рассказывает Морозов. Границу ему удалось пересечь только после предъявления депутатского удостоверения. «И не будь я депутатом, вряд ли я пересек бы границу, так как мое безупречное российское гражданство не давало мне автоматически такого права», — заметил он.

По мнению законодателя, «в исключительных случаях» и тоже по решению суда можно ограничивать и некоторые другие конституционные права россиян, например право на участие в выборах. «Это крайние меры, которые не должны распространяться на подавляющее большинство наших сограждан», — подчеркнул он. Прежде чем вносить такие изменения в законодательство, в том числе в закон о гражданстве, нужны разъяснения от специалистов в области конституционного права, отметил Морозов.

В декабре сенатор Андрей Клишас предложил сделать нахождение за границей для таких людей «менее комфортным» и пообещал разработать законопроект о запрете работникам некоторых специальностей работать из-за рубежа. По мнению зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, уехавших и призывающих к поражению России людей следует считать «врагами общества» и не пускать обратно «до конца их дней».

После вышедшего в начале января интервью актера Артура Смольянинова «Новой газете. Европа», в котором он сказал, что мог бы участвовать в боевых действиях на Украине на стороне Киева, Медведев предложил относиться к «предателям, переметнувшимся к врагу» «по особым правилам военного времени». Клишас в ответ сказал, что Госдума пока не приняла законов военного времени, поэтому представители власти должны при принятии решений ориентироваться на действующее законодательство.