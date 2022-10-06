В Госдуме предложили изымать оставленные у границы машины россиян

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил внести изменения в закон, позволяющие изымать автомобили россиян, которые оставили их у границы при выезде из страны. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы», — сказал Морозов.

Если собственник брошенного автомобиля захочет забрать его, то он должен лично предъявить свои права на него, предложил депутат. По его мнению, такая мера может быть разработана правительством.

Число машин, оставленных на границе со стороны России, увеличилось в связи с автомобильными очередями, образовавшимися после объявления с 21 сентября частичной мобилизации. К утру 22 сентября пробка на российско-грузинской границе растянулась на 8–10 км, а в пятницу, 23 сентября, выросла до 15–16 км. Многокилометровые пробки также возникли к контрольно-пропускным пунктам стран на границах с Казахстаном, Финляндией, Норвегией.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил тогда подумать, кому отдать брошенные на границах машины. «Может быть, семьям тех ребят, которые поехали, <на спецоперацию>, это будет правильно», — заявил он.