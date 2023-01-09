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Генерал США рассказал о подготовке США и Японии на случай конфликта с КНР

Генерал Бирман: Вашингтон и Токио укрепляют связи из-за возможного конфликта с Китаем
США и их союзники в Азии готовятся к возможному противостоянию с Китаем из-за Тайваня, действуя по тому же принципу, как Запад в отношении конфликта Москвы и Киева. Вашингтон наращивает военное сотрудничество с Токио и Манилой
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Вооруженные силы США и Японии расширяют сотрудничество и проводят больше совместных операций, чтобы подготовиться к возможному конфликту с Китаем, если тот начнет «войну за Тайвань». Об этом Financial Times сообщил генерал-лейтенант Джеймс Бирман, командующий Третьим экспедиционным корпусом морской пехоты США (дислоцирован на Окинаве).

Со слов Бирмана, США и их союзники в Азии действуют по тому же принципу, как поступают западные страны в конфликте России и Украины: обучение украинских военнослужащих, поставки Киеву вооружений и так далее. «Мы называем это организацией театра [военных действий]. И мы организуем его в Японии, на Филиппинах и в других местах», — сказал генерал-лейтенант.

Как отмечает FT, это «необычно откровенное» сравнение с ситуацией на Украине связано с тем, что Пекин в последнее время начал чаще проводить военные учения возле Тайваня. Весной 2022 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к военному ответу на возможное использование Китаем силы против Тайваня. После этого The New York Times сообщила, что Белый дом активизировал усилия по переоснащению системы обороны острова для отражения возможного нападения Китая, применяя опыт поставок оружия Украине.

Япония и США обсудят укрепление сотрудничества на переговорах по безопасности между главами МИДов и Минобороны 11 января, а также на встрече Байдена и японского премьера Фумио Кисиды 13 января. Саммит пройдет на фоне «радикального изменения» политики Токио в области обеспечения безопасности (увеличение оборонных расходов до 2% ВВП страны, или $320 млрд, и возможность наносить контрудары по целям на территории потенциального противника). В российском МИДе посчитали, что Япония переходит «на рельсы форсированной милитаризации», и заявили о готовности к ответным мерам в случае угроз для Москвы.

В действующей конституции Японии закреплен отказ страны от ведения войны.

Китай начал регулярно проводить военные маневры вблизи Тайваня после августовского визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин обвинил Вашингтон в поддержке сепаратистов на Тайване, приостановил с ним сотрудничество по ряду направлений и предупредил, что власти настроены «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».

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В Пентагоне заверили, что Соединенные Штаты придерживаются принципа одного Китая. Хотя Вашингтон не признает независимость Тайваня и не имеет с островом официальных дипломатических отношений, США продают ему оружие в рамках закона об отношениях с Тайванем, принятого в 1979 году, который предусматривает поставки оружия стране для самозащиты.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Япония Филиппины Индия и Китай Тайвань
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